Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'रा रा रासपुतिन' गाने पर घेरे गए बीजेपी अध्यक्ष, अभिषेक सिंघवी ने ली चुटकी

'रा रा रासपुतिन' गाने पर घेरे गए बीजेपी अध्यक्ष, अभिषेक सिंघवी ने ली चुटकी

बीजेपी के चीफ नितिन नवीन ने हाल ही में रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव से मुलाकात की. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया. जिसपर अभिषेक संघवी ने उनका मजाक उड़ाया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 03 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने मंगलवार को बीजेपी के चीफ नितिन नवीन से मुलाकात की. बीजेपी मुख्यालय में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव से मुलाकात हुई. इस मुलाकात की वीडियो नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. जिसपर अभिषेक सिंघवी ने चुटकी ली है. उन्होंने बीजेपी चीफ का मजाक उड़ाया है.

अभिषेक सिंघवी ने उड़ाया मजाक
नितिन नवीन की वीडियो को शेयर करते हुए अभिषेक सिंघवी ने लिखा, इससे ज़्यादा मजेदार बात और क्या हो सकती है कि बीजेपी अध्यक्ष रूसी राजदूत से मुलाकात के दौरान बैकग्राउंड में 'रा रा रासपुतिन' गाना बजा रहे हों! बीजेपी नेतृत्व की तरफ से देश को हर दिन कोई न कोई नया कारनामा देखने को मिलता है.

नितिन नवीन ने शेयर किया था वीडियो
नितिन नवीन ने डेनिस का स्वागत करते हुए वीडियो शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारत में रूसी संघ के राजदूत, महामहिम डेनिस अलीपोव का स्वागत करते हुए खुशी हुई. हमने भारत और रूस के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों के बारे में एक सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत की. ये संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आपसी विश्वास और नियमित बातचीत के कारण लगातार मजबूत हो रहे हैं.

मैंने बीजेपी के गठन के इतिहास, इसके संगठनात्मक ढांचे और लोगों के साथ करीबी संबंध बनाए रखने में हमारे पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी जानकारी साझा की. साल 2027 में भारत और रूस राजनयिक संबंधों की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मजबूत साझेदारी सफलता के साथ आगे बढ़ती रहेगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का कंक्रीट गिरने से चार छात्र घायल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Abhishek Singhvi Nitin Nabin Denis Alipov
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'रा रा रासपुतिन' गाने पर घेरे गए बीजेपी अध्यक्ष, अभिषेक सिंघवी ने ली चुटकी
'रा रा रासपुतिन' गाने पर घेरे गए बीजेपी अध्यक्ष, अभिषेक सिंघवी ने ली चुटकी
इंडिया
शुद्धिकरण विवाद: खरगे की नड्डा को चिट्ठी, '24 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई FIR'
शुद्धिकरण विवाद: खरगे की नड्डा को चिट्ठी, '24 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई FIR'
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय का भाषा वाला खेल, लाने जा रहे विधानसभा में प्रस्ताव
CM विजय का भाषा वाला खेल, लाने जा रहे विधानसभा में प्रस्ताव
इंडिया
कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का कंक्रीट गिरने से चार छात्र घायल
कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का कंक्रीट गिरने से चार छात्र घायल
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब याद रखा जाएगा', ऑफिस में हुई तोड़फोड़ तो भड़के अभिषेक बनर्जी
'सब याद रखा जाएगा', ऑफिस में हुई तोड़फोड़ तो भड़के अभिषेक बनर्जी
पंजाब
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
विश्व
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget