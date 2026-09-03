'रा रा रासपुतिन' गाने पर घेरे गए बीजेपी अध्यक्ष, अभिषेक सिंघवी ने ली चुटकी

रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने मंगलवार को बीजेपी के चीफ नितिन नवीन से मुलाकात की. बीजेपी मुख्यालय में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव से मुलाकात हुई. इस मुलाकात की वीडियो नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. जिसपर अभिषेक सिंघवी ने चुटकी ली है. उन्होंने बीजेपी चीफ का मजाक उड़ाया है.

अभिषेक सिंघवी ने उड़ाया मजाक

नितिन नवीन की वीडियो को शेयर करते हुए अभिषेक सिंघवी ने लिखा, इससे ज़्यादा मजेदार बात और क्या हो सकती है कि बीजेपी अध्यक्ष रूसी राजदूत से मुलाकात के दौरान बैकग्राउंड में 'रा रा रासपुतिन' गाना बजा रहे हों! बीजेपी नेतृत्व की तरफ से देश को हर दिन कोई न कोई नया कारनामा देखने को मिलता है.

Nothing could be more comical than BJP President putting Ra Ra Rasputin song in the background while meeting the Russian ambassador. The nation gets to see a new gem every single day by the BJP leadership!https://t.co/APTA6COknd — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) September 2, 2026

नितिन नवीन ने शेयर किया था वीडियो

नितिन नवीन ने डेनिस का स्वागत करते हुए वीडियो शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारत में रूसी संघ के राजदूत, महामहिम डेनिस अलीपोव का स्वागत करते हुए खुशी हुई. हमने भारत और रूस के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों के बारे में एक सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत की. ये संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आपसी विश्वास और नियमित बातचीत के कारण लगातार मजबूत हो रहे हैं.

मैंने बीजेपी के गठन के इतिहास, इसके संगठनात्मक ढांचे और लोगों के साथ करीबी संबंध बनाए रखने में हमारे पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी जानकारी साझा की. साल 2027 में भारत और रूस राजनयिक संबंधों की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मजबूत साझेदारी सफलता के साथ आगे बढ़ती रहेगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का कंक्रीट गिरने से चार छात्र घायल