हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र

'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र

President Address in Budget Session: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया. हमारा संविधान भी हमें इसी भावना से प्रेरित करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Jan 2026 03:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर कई वर्गों की ओर से चिंता और विरोध जताया गया है. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार (28 जनवरी, 2026) को कहा कि सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों, वंचितों और आदिवासी समुदायों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है.

आज देश के 95 करोड़ लोगों को मिला सामाजिक सुरक्षा का कवचः राष्ट्रपति

बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की परिकल्पना देश के सभी नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है. उन्होंने कहा कि साल 2014 की शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक ही पहुंच पाती थीं, लेकिन मेरी सरकार के निरंतर कोशिशों से आज देश के करीब 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मिला है.

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों, वंचितों और आदिवासी समुदायों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. हालाकिं, इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मुद्दे का उल्लेख नहीं किया.

बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा समानता पर दिया जोरः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ‘संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया. हमारा संविधान भी हमें इसी भावना से प्रेरित करता है.’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपने पूरे अधिकारों का इस्तेमाल करने का मौका मिले.

उन्होंने कहा, ‘सरकार सामाजिक न्याय के वास्तविक अर्थ को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके नतीजे के तौर पर पिछले एक दशक में 25 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं. मेरी सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने का अभियान और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है. मेरी सरकार सभी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी को संस्थागत रूप दे रही है.’

यह भी पढ़ेंः धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड

Published at : 28 Jan 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Union Government Sansad Budget Session Droupadi Murmu UGC Rules
