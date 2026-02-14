हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पावर शेयरिंग जरूरी', तमिलनाडु में DMK- कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनातनी, मणिकम टैगोर ने क्या कहा?

'पावर शेयरिंग जरूरी', तमिलनाडु में DMK- कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनातनी, मणिकम टैगोर ने क्या कहा?

इस साल होने वाले चुनाव में तमिलनाडु राज्य भी शामिल हैं. यहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे. ऐसे में कांग्रेस ने डीएमके के साथ राज्य में गठबंधन को लेकर जोर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Feb 2026 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस ने तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दी है. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शनिवार को एमके स्टालिन का डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों को जीतना चाहती है, जो डीएमके 2021 के चुनाव में हार गई थी. साथ ही राज्य में पावर शेयरिंग पर जोर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है. हालांकि, कुछ दिन पहले डीएमके ने किसी तरह की पावर शेयरिंग की संभावनाओं को नकार दिया था. 

कांग्रेस नेता मणिकम की ये प्रतिक्रिया डीएमके नेता और राज्य मंत्री आरएस राजा कन्नप्पन के 13 फरवरी को मदुरै में दिए बयान पर आई है. इसमें उन्होंने कहा था कि डीएमके आने वाले चुनाव में 170 सीटों पर लड़ेगी और 160 सीटें जीतेगी. 

मणिकम टैगोर ने पोस्ट में क्या कहा?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विरुधुनगर से एमपी टैगोर ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा, '2021 में आपने 173 सीटों पर चुनाव लड़ा. 133 सीटें हासिल कीं. हम वे सीटें मांग रहे हैं, जिन्हें आप जीतने में नाकाम रहे हैं. राज्य में पावर शेयरिंग जरूरी है. पावर में हिस्सेदारी हमारा अधिकार है. लोग तय करेंगे.'

इस दौरान उन्होंने राजा कन्नप्पन के भाषण का एक वीडियो भी शेयर किया. हालांकि, कन्नप्पन ने ऐसी किसी भी संभावनाओं को नकारते हुए 160 सीटें जीतने का दावा किया है.' 

गठबंधन से डीएमके के स्टालिन ने किया था इनकार

दरअसल, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं. डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने 2021 के चुनावों में 151 सीटें जीती थीं. हालांकि, स्टालिन ने हाल ही में कुछ वक्त पहले किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया था. 

स्टालिन ने कहा, 'हम यह भी जानते हैं कि यह तमिलनाडु में काम नहीं करेगा. वह भी यह जानते हैं. यह कुछ लोगों की बनाई हुई समस्या है. वे जानबूझकर साजिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में दरार तो नहीं आएगी. हमें इसकी चिंता नहीं है. राहुल गांधी भी परेशान नहीं हैं.'

कांग्रेस और डीएमके शुरू करेंगे गठबंधन पर बातचीत

इधर, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वापेरुंथगई ने चेन्नई में घोषणा की कि कांग्रेस और डीएमके के बीच औपचारिक गठबंधन पर बातचीत 22 फरवरी से शुरू होगी. बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश के बावजूद भी इंडिया ब्लॉक एकजुट रहा. 

इधर, सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया बहुत आसानी से चल रही है. हम इस पर बातचीत 22 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं. बीजेपी सोच रही है, वहां कुछ नहीं होगा. 

उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक को बांटने के लिए इंडिया अलायंस से किसी को भी बाहर निकालना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. हम अलायंस के साथ हैं. 

Published at : 14 Feb 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu MK Stalin CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के ‘दामाद’ ने बताई घर पर होने वाली अनोखी बातचीत!
Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Mahashivratri 2026 Special: Swagat Rathore, वो Singer जिन्हें सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए Sadhguru
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget