प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (9 नवंबर 2025) को देहरादून पहुंचने वाले हैं. इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है. पीएम मोदी सुबह 11 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इस दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका स्वागत किया जाएगा. कार्यक्रम की बात करें तो पीएम मोदी 11:30 बजे वन अनुसंधान संस्थान (FRI) पहुंचेंगे, जहां पर उनके लिए भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद वह 11:45 में उत्तराखंड के विकास से जुड़ी 8140 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर 12:05 बजे विभिन्न हितधारकों से संवाद करेंगे. इसके बाद 12:30 बजे राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी देहरादून में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्षों में 16वां दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्षों में 16वां दौरा है, जो राज्य के विकास और जनसंपर्क दोनों ही दृष्टियों से ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस दौरान वे थीम पवेलियन में उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा को भी देखेंगे. इस बार प्रधानमंत्री, जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे. वे राज्य के सामाजिक ढांचे और आर्थिक स्थिरता के लिए अहम हैं. जमरानी बांध परियोजना कुमाऊं क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी. सौंग बांध (देहरादून) शहर के पेयजल संकट का स्थायी समाधान प्रदान करेगा. चंपावत महिला खेल विश्वविद्यालय राज्य की बेटियों को खेल शिक्षा और नेतृत्व में आगे बढ़ने का अवसर देगा. नैनीताल डेयरी संयंत्र दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डालेगा. विद्युत सब-स्टेशन और पिथौरागढ़ उपकेंद्र सीमांत जिलों में स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे. अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोनों में पेयजल व्यवस्था शहरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगी.

