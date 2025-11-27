प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लाइंड वीमेंस टीम इंडिया से गुरुवार (27 नवंबर) को मुलाकात की. भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने इस बार नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड टी20 विश्व कप जीता है. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान उन्हें बधाई दी. इसके साथ ही उन्हें मिठाई भी खिलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों और विश्व कप की ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई.

पीएम मोदी को खिलाड़ियों ने अपना साइन किया हुआ बल्ला भी गिफ्ट किया. वहीं प्रधानमंत्री ने गेंद पर अपना हस्ताक्षर किया. पीएम ने एक-एक कर सभी खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और उनके साथ विश्व कप से जुड़े किस्सों को सुना. सभी खिलाड़ी पीएम के साथ बेहद सहज नजर आईं. मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई.

भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने रविवार को कोलंबो में खेले गए मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराया. टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया था. नेपाल ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और ऐतिहासिक जीत हासिल की.

It was a delight to host the Indian Blind Women’s Cricket Team that won the Blind Women’s T20 World Cup! They shared their experiences, which were very inspiring indeed. pic.twitter.com/ar6SuQWHC9 — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2025

इसी महीने जीता था वनडे वर्ल्ड कप

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसी महीने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था. उस जीत के ठीक 21 दिन बाद दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम का खिताब जीतना क्रिकेट की हर श्रेणी में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है.

भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. नेपाल की टीम पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची थी. भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा. भारत ने लीग मैचों में श्रीलंका को 10 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से, नेपाल को 85 रन से, अमेरिका को 10 विकेट से, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया.

भारत ने फाइनल में नेपाल को दी थी मात

इसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से और फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता. टूर्नामेंट की शुरुआत भारत में 21 नवंबर को हुई थी. भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था.

इनपुट - आईएएनएस