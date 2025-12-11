PM मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बात, ट्रेड डील पर बनी बात! भारत से टैरिफ हटाएगा अमेरिका?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की. पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया. दोनों नेता साझा चुनौतियों का समाधान करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए.

दिल्ली में चल रही भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में ट्रेड डील फाइनल करने पर चर्चा कर रहे हैं. ट्रंप के हालिया बयानों को देखें तो वो ये कह चुके हैं कि जल्द ही अमेरिका और भारत का ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा.

Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.… — Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025

अमेरिका ने भारत के प्रस्ताव को बेहतर बताया

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि भारत ने अमेरिकी पक्ष को अब तक के सबसे बेहतर प्रस्ताव दिए हैं. वॉशिंगटन डीसी में सीनेट की एक उपसमिति की बैठक में उन्होंने बताया कि अमेरिकी व्यापार दल इस समय भारत में मौजूद है और कृषि क्षेत्र से जुड़ी बाधाओं पर चर्चा कर रहा है.

भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्‍टर अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता. भारत में करोड़ों लोगों की आजीविका दूध उत्पादन से चलती है. जैमीसन ग्रीर ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि बातचीत के दौरान भारत का रुख काफी आगे बढ़कर रहा है.

'अमेरिका अगर खुश है तो कर दे हस्ताक्षर'

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को कहा कि अगर अमेरिका व्यापार समझौते से संबंधित भारतीय पेशकश से खुश है तो उसे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए. उन्होंने ने भारत की तरफ से रखी गई पेशकश पर ट्रंप प्रशासन के विचारों का स्वागत किया, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से इंतजार किए जा रहे FTA पर हस्ताक्षर की कोई समयसीमा बताने से परहेज किया.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘उनकी खुशी का बहुत स्वागत है और मेरा मानना ​​है कि अगर वे बहुत खुश हैं, तो उन्हें बिना किसी देरी के इस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए." उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत के पांच दौर पूरे हो चुके हैं.