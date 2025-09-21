केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की गई अपील के अनुरूप, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया. शाह ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को पूरा करने में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की अहम भूमिका होगी.

गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और बताया कि कैसे अगली पीढ़ी का जीएसटी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा. शाह ने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कृषि, स्वास्थ्य, कपड़ा और ‘मैन मेड फाइबर’ जैसे क्षेत्रों में जीएसटी कम करने की पहल की गई है.

जीएसटी सुधारों से आत्मनिर्भरता को मजबूती

शाह ने ‘जीएसटी बचत उत्सव’ हैशटेग के साथ ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की बड़ी भूमिका होने वाली है. मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हुए बताया कि कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी.

उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, कपड़ा, ‘मैन-मेड फाइबर’ जैसे क्षेत्रों में जीएसटी घटाकर विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहल की गई है. आप भी अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाकर हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाएं और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें.’

पीएम मोदी का देश के नाम संदेश

जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की. उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे. मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू होगा और आयकर छूट के साथ यह ज्यादातर लोगों के लिए 'दोहरा लाभ' होगा.

