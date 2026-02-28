हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संगारेड्डी के सदाशिवपेट में NH-65 पर आरटीसी बस-लॉरी की जोरदार टक्कर, 15 यात्री गंभीर घायल

संगारेड्डी के सदाशिवपेट में NH-65 पर आरटीसी बस-लॉरी की जोरदार टक्कर, 15 यात्री गंभीर घायल

यह हादसा पीएसएमएल इंडस्ट्री के पास टर्निंग पॉइंट पर हुआ, जब जहीराबाद से सदाशिवपेट बस स्टैंड जा रही आरटीसी बस का सामना विपरीत दिशा से आ रही लॉरी से हो गया.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Feb 2026 10:35 PM (IST)
संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट में दोपहर नेशनल हाईवे 65 के बाईपास पर एक आरटीसी बस और लॉरी की भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 50 यात्रियों में से 15 गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा पीएसएमएल इंडस्ट्री के पास टर्निंग पॉइंट पर हुआ, जब जहीराबाद से सदाशिवपेट बस स्टैंड जा रही आरटीसी बस का सामना विपरीत दिशा से आ रही लॉरी से हो गया. बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्री चीखते-चिल्लाते बस से बाहर निकले. घायलों को तुरंत सदाशिवपेट के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है.

पुलिस और लोकल मिलकर मौके से रेस्क्यू कर रहे थे

ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस और लोकल लोग मिलकर रेस्क्यू कर रहे थे. बस ड्राइवर ने बताया कि लॉरी अचानक टर्न ले रही थी और स्पीड ज्यादा थी. यह सड़क हर रोज सैकड़ों वाहनों से भरी रहती है लेकिन टर्निंग पॉइंट पर सिग्नल या स्पीड ब्रेकर की कमी सालों से शिकायत का विषय रही है. तेलंगाना में ऐसे हादसे नई बात नहीं. बता दें कि नवंबर में भी रंगारेड्डी में आरटीसी बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की जान चली गई थी जिसमें एक तीन महीने का बच्चा भी शामिल था. तब भी सरकार ने हाईवे पर सेफ्टी ऑडिट का वादा किया था लेकिन अमल धीमा रहा.

आरटीसी अधिकारियों ने तुरंत बयान जारी किया कि ड्राइवर की फिटनेस चेक की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी. घायलों में कुछ महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. परिवार वाले अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं और बार-बार पूछ रहे हैं कि सड़क पर सफर करना कब तक खतरनाक रहेगा.

Published at : 28 Feb 2026 10:35 PM (IST)
Hyderabad Sangareddy TELANGANA Sadasivpet
