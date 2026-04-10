नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता लेते ही बोले पीएम मोदी- 'उन्हें संसद में...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने अपने कक्ष में एक संक्षिप्त समारोह में उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई. नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे पी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में हिंदी में शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं.

शपथ ग्रहण में कई दलों के नेता रहे मौजूद

जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेता एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे.कुमार के राज्यसभा सदस्य की भूमिका संभालने के साथ ही बिहार में उनके शासन का अंत हो गया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा 14 अप्रैल को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुने जाने की संभावना है.

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

राज्यसभा में नीतीश की एंट्री होने पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है. उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है. उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा. सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी. राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'