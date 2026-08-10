PM मोदी ने हेमंत सोरेन को जन्मदिन पर दी बधाई, पोस्ट शेयर कर क्या लिखा?

झारखंड में इन दिनों छात्र जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं. भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमतताओं के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. ये कई दिनों से चल रहा है. सरकार ने छात्रों से बात करने की भी कोशिश की है. प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी है.

हेमंत सोरेन को दी बधाई

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा- झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे.

Best wishes to Jharkhand’s Chief Minister, Shri Hemant Soren Ji on his birthday. May he be blessed with a long life and wonderful health. @HemantSorenJMM — Narendra Modi (@narendramodi) August 10, 2026

विधानसभा घेराव मार्च

रांची में PSC-JSSC उम्मीदवारों की ओर से विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया था. सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई है. ये बैठक करीब 5 घंटे चली थी. बातचीत के बाद छात्र डेलीगेशन ने कहा- आज हमलोगों की सरकार से वार्ता हुई. हमारी 50 प्रतिशत से अधिक मांगों पर बात बनी. 14 वीं JPSC और JPSC बैकलॉक 2023 और 25 रद्द करने बात बनी. JPSC रिफार्म पर बात बनी है लेकिन CGL पर सहमती नही बनी है. TDPL द्वारा ली गई परीक्षा रद्द करनी चाहिए, इनपर सहमती नहीं बन पाई है. विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण रूप से होगी, उससे कोई समझौता नहीं होगा. आंदोलन जारी रहेगा.

सरकार ने कही ये बात

छात्र उम्मीदवारों के डेलीगेशन से मिलने के बाद, झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा- 'तीन दिन की बातचीत और अच्छी तरह से सलाह-मशवरे के बाद, और CM हेमंत सोरेन के निर्देशों पर काम करते हुए, सरकार ने 14वीं GPSC और 2023-25 ​​की बैकलॉग भर्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों को दो-तरफा तरीके से सुलझाने का फैसला किया है. क्रिमिनल पहलुओं की जांच CID करेगी, इसके अलावा, फाइनेंशियल असर और गैर-कानूनी फाइनेंशियल लेन-देन के सबूतों को देखते हुए, ED जांच के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी. इसके बाद एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी.

ये भी पढ़ें: JPSC परीक्षा धांधली मामले में ED की एंट्री, आते ही लिया ये बड़ा एक्शन