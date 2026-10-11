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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी और अमित शाह ने देश को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा- 'आत्मविश्वास का दीप...'

PM मोदी और अमित शाह ने देश को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा- 'आत्मविश्वास का दीप...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. अमित शाह ने पोस्ट कर कहा कि मां के नौ स्वरूपों की यह आराधना हमें शक्ति, संयम और सेवा का संदेश देती है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 12:49 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शक्ति-साधना के महापर्व नवरात्रि की सभी देशवासियों को कोटि-कोटि शुभकामनाएं. उन्होंने लिखा, "मां जगदंबा की कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो, जो राष्ट्र की एकता एवं प्रगति के संकल्प को और सशक्त करे."

पीएम मोदी ने कहा नवरात्रि के शुभारंभ पर शांति की अधिष्ठात्री मां शैलपुत्री के चरणों में कोटिश: नमन. उनकी दिव्य कृपा से सभी के मन में धैर्य और आत्मविश्वास का दीप प्रज्वलित हो. देशवासियों पर सदैव मां का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना है.

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अमित शाह ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "शक्ति और भक्ति के पावन पर्व नवरात्रि की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. मां के नौ स्वरूपों की यह आराधना हमें शक्ति, संयम और सेवा का संदेश देती है. जगतजननी मां भगवती सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नवऊर्जा का संचार करें. जय माता दी."

राजनाथ सिंह ने किया पोस्ट
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा, "नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री के श्रीचरणों में कोटि-कोटि नमन और वंदन. मां का दिव्य स्वरूप हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा, जीवन में दृढ़ता और प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहने की प्रेरणा देता है. आदिशक्ति मां शैलपुत्री सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें."

बीजेपी अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं
बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाए दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, " दुर्गा पूजा के प्रथम दिन की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि सभी के जीवन की बाधाएं दूर हों तथा हर परिवार में सुख-शांति बनी रहे. जय मां दुर्गा."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 11 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
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