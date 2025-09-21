‘कल से शुरू होगा बचत उत्सव’, राष्ट्र के नाम संबोधन में GST सुधारों पर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST 2.0 के रोलआउट से कुछ घंटे पहले देश को संबोधित किया. उन्होंने सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और कहा, 'कल शक्ति की पूजा का पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है. नवरात्रि के पहले दिन ही देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है.'

PM मोेदी ने की ‘GST सेविंग्स फेस्टिवल’ की घोषणा

नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है. कल 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST लागू हो जाएंगे. एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. GST उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पंसद की चीजें खरीद पाएंगे.



विकास और निवेश को मिलेगी रफ्तार

प्रधानमंत्री ने सुधारों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा, 'ये सुधार भारत की विकास यात्रा को गति देंगे, कारोबार करना आसान बनाएंगे, ज्यादा निवेश आकर्षित करेंगे और हर राज्य को प्रगति का बराबर भागीदार बनाएंगे.'



देश के हर वर्ग को होगा फायदा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए जीएसटी सुधारों से गरीब, मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार और व्यापारी सभी को लाभ मिलेगा. त्योहारों के इस मौसम में इस बचत उत्सव से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी. होटल, यात्रा, वाहन और सामान की खरीद पर कम जीएसटी होने से आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा.

नागरिक देवो भव: के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं- पीएम मोदी

मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई-बहन जीएसटी बदलाव से उत्साह में है. वो इसे कस्टमर तक पहुंचाने में जुटे हैं. हम नागरिक देवो भव: के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं. नए जीएसटी में इसकी झलक दिखती है. अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी छूट को जोड़ दें तो देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत होगी.