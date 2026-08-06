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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया22 साल बाद SC ने किया बरी, कहा, कहा- 'बिना सबूत जेल भेजना नाकामी'

22 साल बाद SC ने किया बरी, कहा, कहा- 'बिना सबूत जेल भेजना नाकामी'

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के अर्जुन जानी को 22 साल बाद ट्रिपल मर्डर केस में बरी किया. कोर्ट ने कहा कि बिना पक्के सबूत किसी को लंबे समय तक जेल में रखना न्याय व्यवस्था की गलती है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 06 Aug 2026 11:56 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने बिना ठोस और भरोसमंद सबूतों के लोगों के लंबे समय तक जेल में रहने पर चिंता जताई है. कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया है. ओडिशा के अर्जुन जानी उर्फ टुनटुन को ट्रिपल मर्डर केस में बरी करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है. अर्जुन ने 22 साल तक जेल में बिताए.

मामला साल 2004 में हुई 3 हत्याओं से जुड़ा है. 25 अगस्त 2006 को नबरंगपुर की कोर्ट ने अर्जुन जानी को उम्रकैद की सजा दी. अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया. उसके खिलाफ विश्वसनीय सबूत नहीं थे. ऐसे में यही लगता है कि उससे प्रताड़ना के जरिए इकबालिया बयान हासिल किया गया. इस तरह हासिल कबूलनामा कानूनन विश्वसनीय सबूत नहीं माना जा सकता.

ये भी पढ़ें: बॉर्डर पर बवाल! SSB जवानों पर नेपाल के नागरिकों ने फेंके पत्थर, 200 लोगों के खिलाफ केस

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

इस मामले में निचली अदालत ने अर्जुन जानी को एक चश्मदीद की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस गवाही की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने माना है कि चश्मदीद गवाह के बयान में निरंतरता की कमी थी. उसके बयान में कई बार बदलाव हुए. बयान के समर्थन में पुलिस भरोसेमंद सबूत नहीं पेश कर पाई. निचली अदालत ने इन सभी बातों की उपेक्षा कर फैसला दिया.

ओडिशा हाई कोर्ट की क्या गलती थी?

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट की तरफ से अर्जुन के अपील को खारिज कर दिए जाने को मामले में दूसरा गंभीर पहलू बताया है. हाई कोर्ट ने उसकी बात को सुने बिना अपील सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वह निचली अदालत का फैसला आने के 3,157 दिनों बाद दाखिल हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के गंभीर मामले में बिना दोषी की बात सुने फैसला देना गलत था. हाई कोर्ट ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि अपील दायर करते समय वह 12 साल जेल में बिता चुका था और उसके लिए जेल से अपील दाखिल करना काफी मुश्किल रहा होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने रवैये पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गरीब और वंचित कैदियों की अपीलों पर संवैधानिक अदालतों को तकनीकी आधारों पर कठोर रुख नहीं अपनाना चाहिए. जेल में बंद व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच पहले ही बेहद सीमित होती है, इसलिए, ऐसे मामलों में कोर्ट को उदार, संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. कोर्ट ने अर्जुन जानी के पुनर्वास के लिए भी निर्देश जारी किया है. फैसले में कोरापुट की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी और कलक्टर से कहा गया है कि वह उसके तत्काल पुनर्वास का प्रबंध करें. उसे जरूरी आर्थिक और सामाजिक सहायता भी उपलब्ध करवाएं ताकि बन कर सामान्य जीवन बिता सके. 

ये भी पढ़ें:तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, रेप केस में दोषी करार

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 06 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
High Court SUPREME COURT MURDER CASE
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