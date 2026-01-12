जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित पहाड़पुर इलाके में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की खबर सामने आई है. यह इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के काफी नजदीक स्थित है, जिससे इस घटना को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है. स्थानीय लोगों की तरफ से गुब्बारा देखे जाने के बाद तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची टीमों ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू के अरनिया सेक्टर में पिंडी पोस्ट के पास भी एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद किया गया था. दोनों घटनाओं की समानता ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. सूत्रों के मुताबिक, अरनिया सेक्टर में मिले गुब्बारे पर उर्दू भाषा में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था. गुब्बारा लाल रंग का था. उस पर चांद और सितारे का निशान बना हुआ था, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है.

संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन

वहीं जम्मू-कश्मीर के कई सीमावर्ती जिलों में रविवार (11 जनवरी 2026) को संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया था. अधिकारियों के अनुसार, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास ड्रोन की गतिविधि दर्ज की गई थी. कम से कम पांच ड्रोन भारतीय क्षेत्र के पास उड़ते हुए देखे गए, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने व्यापक स्तर पर तलाशी और निगरानी अभियान शुरू कर दिया.

स्थानीय लोगों ने देखी ड्रोन की लाइटें

सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र के चक बबराल गांव और पंगधोर इलाके में स्थानीय लोगों ने आसमान में संदिग्ध उड़न वस्तुओं को देखा. ग्रामीणों के अनुसार ड्रोन पाकिस्तान की ओर से आते दिखाई दिए. उनमें लाल और नीली रंग की लाइटें जल रही थीं. कुछ समय तक वे भारतीय क्षेत्र में मंडराते रहे.ड्रोन देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों ने तुरंत पुलिस व सुरक्षा बलों को सूचना दी.

