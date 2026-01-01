हैदराबाद में नए साल का जश्न मना रहे लोगों की खुशी उस समय गम में बदल गई, जब यहां शराब पीने से 1 शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. जगदगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन इलाके के भवानीनगर में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां लोगों को ज्यादा शराब पीना के भारी पड़ गया. इससे एक 53 साल युवक की मौत हो गई, और 15 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

जगदगिरिगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर बी वेंकटेशम ने इस संबंध में जानकारी दी है. पुलिस की तरफ से बताया गया है कि यह सभी लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. पार्टी में शराब पीने के बाद सभी ने मछली और अन्य चीजें खाईं.

इसके कुछ देर बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई. कई लोगों को उल्टियां आनी शुरू हो गईं और सीने में जलन महसूस होने लगी. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन फानन में परिवार और दोस्तों ने मिलकर पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर की मानें तो 15 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. उन पर लगातार निगरानी बनाई हुई है. इलाज के दौरान 53 साल के पांडू नाम के शख्स की मौत हुई है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी, हर एंगल से की जा रही पड़ताल

इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है. जांच भी शुरू कर दी है. अभी यह साफ नहीं हो पाया कि लोगों बिरयानी खाने या जहरली शराब पीने से इस तरह की स्थिति बनी है. पुलिस अस्पताल और परिजनों से मामले में पूछताछ में जुटी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत का सही कारण का पता लगाया जा रहा है. जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस सभी तरह के एंगल से पड़ताल कर रही है.