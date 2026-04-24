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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाOdisha Crime: ओडिशा के ढेंकनाल में जनगणना टीम पर हमला! 4 कर्मचारी घायल, सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी

Odisha Crime: ओडिशा के ढेंकनाल में जनगणना टीम पर हमला! 4 कर्मचारी घायल, सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी

Odisha Crime: ओडिशा के ढेंकनाल में जनगणना टीम पर हमला किया गया है. इस दौरान 4 कर्मचारी घायल हो गए है. इस घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 11:29 AM (IST)
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ओडिशा के ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर इलाके में जनगणना का काम करते समय कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद, दो महिलाओं सहित जनगणना के 4 कर्मचारी घायल हो गए. यह घटना महिमानगर साही में हुई, जहां टीम राज्यव्यापी स्तर पर चल रहे अभियान के तहत जनगणना के आंकड़े एकत्र करने गई थी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कथित तौर पर एक आम नागरिक ने सर्वे के काम के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डाली और उनके साथ गाली-गलौज की. स्थिति तब और बिगड़ गई, जब आरोपी ने अपने परिवार के दो सदस्यों के साथ मिलकर कथित तौर पर जनगणना टीम पर हमला कर दिया.

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पत्थर फेंककर हमला करने की कोशिश

कामाख्यानगर के अलातुमा सरकारी हाई स्कूल की शिक्षिका पुष्पलता बेहरा, जो गणना टीम का हिस्सा थीं. वो भी घायलों में शामिल थीं. आरोप है कि आरोपियों ने सर्वेक्षण कार्य के दौरान टीम की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे एक वाहन को भी नुकसान पहुंचाया. घायल महिला कर्मचारियों में से एक ने बताया कि उसके चेहरे पर चोटें आई हैं और आरोपी ने उसका पीछा किया, जिसने कथित तौर पर पत्थर फेंककर उस पर हमला करने की कोशिश की. इस घटना के बाद, पुलिस सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, SDPO कामाख्यानगर और स्थानीय पुलिस कर्मियों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कथित हमले के सिलसिले में महिमानगर साही से दो लोगों को हिरासत में लिया है और घटनाओं के क्रम का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश जारी किया

इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरबिंद पाधी ने सभी जिला कलेक्टर, एसपी और नगर निगम अधिकारियों को पत्र भेजा है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे जनगणना कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और काम पर भी असर पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनगणना में लगे कर्मचारियों, खासकर एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर की सुरक्षा के लिए यह नया नियम लागू किया है. इसमें कहा गया है कि जनगणना के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. नए नियमों में यह साफ कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के समय अपना पहचान पत्र पहनना जरूरी होगा और उनके पास नियुक्ति पत्र भी होना चाहिए.

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About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Odisha Census Dhenkanal
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