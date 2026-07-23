‘विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत नींव देश के युवा’, सचिवों के साथ बैठक में बोले PM मोदी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत नींव देश के युवा’, सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बोले PM मोदी

‘विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत नींव देश के युवा’, सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बोले PM मोदी

PM Modi on Viksit Bharat: PM मोदी ने देश के डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए Whole-of-Government नजरिया अपनाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना एक जन आंदोलन बनना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 23 Jul 2026 05:50 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (22 जुलाई, 2026) को नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और इससे जुड़े सेक्टरों की प्रगति की समीक्षा की. इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रमुख मंत्रालयों के सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी सुधारों के केंद्र में लोक कल्याण होना चाहिए. लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए सुधारों को रफ्तार मिलनी चाहिए, ताकि उनका असली और व्यापक प्रभाव जमीन पर दिखाई दे सके. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सुधारों का उद्देश्य सिर्फ सरकारी कामकाज को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को तेज रफ्तार देना भी है.

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समय के अनुकूल बनाने पर पीएम का जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ध्यान दिलाते हुए कहा, ‘आज शासन व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. ऐसे में तेजी से बदलते वातावरण की जरूरतों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत और समय की जरूरतों के हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है.’ उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की उभरती जरूरतों की व्यापक रूप से मैपिंग करने का भी सुझाव दिया है. 

पीएम मोदी ने देश के डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए होल-ऑफ-गवर्नमेंट (Whole-of-Government) नजरिया अपनाने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत का सपना एक जन आंदोलन बनना चाहिए और इस नजरिए की सबसे मजबूत नींव देश के युवा होने चाहिए.’

युवाओं में नशे की समस्या को लेकर पीएम ने दिए सुझाव 

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में युवाओं में बढ़ती नशे की लत को एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बताया है. उन्होंने सुझाव दिया है कि विभागों के बीच मौजूद डिपार्टमेंटल साइलोज को खत्म करने और युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बेहतर समन्वय और एकजुटता को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था को विकसित किया जाना चाहिए.

किसानों को लेकर सचिवों से क्या बोले प्रधानमंत्री?

वहीं, बैठक में किसानों को लेकर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा, ‘अगर किसान प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना को व्यापक रूप से अपनाते हैं, तो इससे कृषि के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आ सकते हैं.’ इस दौरान उन्होंने वैश्विक स्तर पर स्किल्स की जरूरतों की मैपिंग (Global Skill Mapping) करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि अंतरराष्ट्रीय अवसरों और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इससे विकसित किया जा सके. 

यह भी पढ़ेंः PM मोदी की माफी से लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 23 Jul 2026 05:50 AM (IST)
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PM Modi Viksit Bharat NARENDRA MODI MODI GOVERNMENT
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