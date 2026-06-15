स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सोमवार (15 जून, 2026) को राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)’ से नवाजा है. पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए स्लोवाकिया की सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार जताया है.

स्लोवाकिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पहले दुनिया के 32 अन्य देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जा चुके हैं और इस क्रम में स्लोवाकिया के जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है.

पीएम मोदी ने X पर शेयर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने सोमवार (15 जून, 2026) की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘ब्रातिस्लावा में आज शाम ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)’ सम्मान प्राप्त करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. इस सम्मान के लिए मैं स्लोवाकिया की जनता और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं.’

Honoured to receive The Order of the White Double Cross (1st Class) in Bratislava this evening. My gratitude to the people and Government of Slovakia for this honour, which belongs to the 140 crore people of India. I dedicate this award to the enduring friendship between India… pic.twitter.com/FXs96XremQ — Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026

उन्होंने कहा, ‘यह सम्मान भारत के 140 करोड़ नागरिकों का है. मैं इस पुरस्कार को भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी और मजबूत मित्रता को समर्पित करता हूं.’

पीएम मोदी के 12 सालों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर दी बधाई

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, इससे पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिचो ने भारत के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक उपलब्धि की बधाई दी. उन्होंने पीएम मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने को राजनीतिक चमत्कार करार दिया.

राजधानी ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम फिचो ने भारत में राजनीतिक स्थिरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘इतने विविध और जटिल राजनीतिक माहौल में लगातार 12 सालों तक नेतृत्व बनाए रखना असाधारण उपलब्धि है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं उस राजनीतिक स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं. मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं. यह उपलब्धि एक राजनीतिक चमत्कार के समान है और यह भारत की लोकतांत्रिक ताकत और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है.’

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