दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR दर्ज की है. इस एफआईआर में राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा 6 और नाम शामिल हैं. ये एफआईआर ईडी की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज की गई है. इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने रविवार (30 नवंबर) को नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कहा कि 90 करोड़ का लोन था इस कंपनी पर,लेकिन यंग इंडिया नाम की नई कंपनी बनाकर 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया और इसे कंपनी ने 50 लाख में खरीद लिया. इस कंपनी के पास जो जमीन थी जिस पर बड़ी -बड़ी बिल्डिंग बन गईं हैं और करोड़ों का किराया आता है.

'मोदी सरकार के आने से पहले से चल रहा मामला'

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ED ने जांच की और धारा 66 के तहत केस दर्ज हुआ है. इस केस को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी हार हुई है. अब कांग्रेस बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है. उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला मोदी सरकार के आने से पहले से चल रहा है.

'सोनिया गांधी और राहुल गांधी सारी संपत्ति के मालिक बन बैठे'

कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि आप लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति की लूट की है. अब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दें. ये मामला हम लोग के भी पहले का है. उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सारी संपति के मालिक बन बैठे हैं. सारी जमीन का मालिकाना हक इन लोगों ने ले लिया है. रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने इनके आवेदन को रद्द कर दिया था.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (29 नवंबर) को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला फिर टाल दिया है. इस मामले पर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब 16 दिसंबर को आदेश सुनाएंगे. ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, ये उसी दिन (16 दिसंबर) को तय होगा.

