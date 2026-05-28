हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Update: तपती दिल्ली और सुलगते यूपी के लिए मौसम विभाग ने दी बुरी खबर, कब आएगा मॉनसून, जानें नई तारीख

Monsoon Update: तपती दिल्ली और सुलगते यूपी के लिए मौसम विभाग ने दी बुरी खबर, कब आएगा मॉनसून, जानें नई तारीख

केरल में 26 मई के आस-पास मॉनसून पहुंचने वाला था, लेकिन अभी तक राज्य में एंट्री नहीं हुई है. ऐसे में गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली को मॉनसून की बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 May 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

देश के कईं हिस्सों खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है. ऐसे में सब मॉनसून के आने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि अब मानसून आने में विलंब होगा. दरअसल पहले मौसम विभाग ने बताया था कि 26 मई के आस-पास मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है. हालांकि अब दो दिन गुजर चुके है और बारिश भी जारी है, लेकिन मॉनसून के आने का ऐलान अभी तक मौसम विभाग की ओर से नहीं किया गया है.  

मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने बताया था कि केरल में इसकी एंट्री चार दिन की जल्दी या फिर देरी से हो सकती है. पिछले साल मॉनसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दी थी. केरल में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थीं कि बारिश समय से पहले दस्तक दे सकती हैं. 

क्यों लेट हुआ मॉनसून
माना जा रहा है कि देरी का कारण मॉनसून की हवाओं का कमजोर होना है. एक और वजह केरल तट के पास लगातार बारिश नहीं होना है. खबरें हैं कि मॉनसूनी हवाओं के कमजोर होने की वजह बंगाल की खाड़ी पर बन रहा चक्रवात है. इसी के चलते मॉनसून में देरी हो रही है. हालांकि जानकारों का कहना है कि मॉनसून की रफ्तार में आई सुस्ती ज्यादा चिंता की बात नहीं है.

IMD ने गुरुवार को बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने को लेकर स्थिति अनुकूल बनी हुईं है. अगले 2-3 दिनों में मॉनसून अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ सकता है. बता दें कि भारत में 70 फीसदी से अधिक सालाना बारिश मॉनसून के महीनों में ही होती है. इस कारण इस मौसम को कृषि, पेयजल आपूर्ति, पनबिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.

दिल्ली-यूपी कब पहुंचेगा मॉनसून
मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब 1 जून तक केरल और तमिलनाडु पहुंच सकता है, वहीं गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली को मॉनसून की बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 30 जून है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में 25 जून और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 15 जून है. IMD का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश में 28-31 मई तक बारिश के आसार हैं. उत्तराखंड में 28 से 30 मई और हिमाचल प्रदेश में 28 और 29 मई को बारिश हो सकती है. 

ये भी पढ़ें 

KERALA: PM मोदी से मुलाकात का ED रेड से कोई लेना-देना नहीं, ऐसा क्यों बोले केरल के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला

Published at : 28 May 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Kerala IMD Monsoon WEATHER RAIN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Monsoon Update: तपती दिल्ली और सुलगते यूपी के लिए मौसम विभाग ने दी बुरी खबर, कब आएगा मॉनसून, जानें नई तारीख
तपती दिल्ली और सुलगते यूपी के लिए मौसम विभाग ने दी बुरी खबर, कब आएगा मॉनसून, जानें नई तारीख
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
इंडिया
Karnataka Politics Live: 'डीके शिवकुमार का साथ दें, वही होंगे मुख्यमंत्री', ब्रेकफास्ट मीटिंग में बोले सिद्धारमैया
Live: 'डीके शिवकुमार का साथ दें, वही होंगे मुख्यमंत्री', ब्रेकफास्ट मीटिंग में बोले सिद्धारमैया
Advertisement

वीडियोज

Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
पंजाब
पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, सरदार केवल सिंह ढिल्लों को जिम्मेदारी
पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, केवल सिंह को जिम्मेदारी
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
स्पोर्ट्स
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'उन्होंने मेरा बार-बार...', बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, स्पीकर को चिट्ठी लिख ममता के करीबी पर लगाए गंभीर आरोप
'उन्होंने मेरा बार-बार...', बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, स्पीकर को चिट्ठी लिख ममता के करीबी पर लगाए गंभीर आरोप
एग्रीकल्चर
किन कारणों से खेत में लग जाती है आग? ये गलतियां हर साल करते हैं ज्यादातर किसान, ऐसे रखें ध्यान
किन कारणों से खेत में लग जाती है आग? ये गलतियां हर साल करते हैं ज्यादातर किसान, ऐसे रखें ध्यान
हेल्थ
Tips for Comfortable Sleep: रात को नहीं आ रही नींद, करें ये काम और चैन से सो जाएं
रात को नहीं आ रही नींद, करें ये काम और चैन से सो जाएं
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget