तपती दिल्ली और सुलगते यूपी के लिए मौसम विभाग ने दी बुरी खबर, कब आएगा मॉनसून, जानें नई तारीख

देश के कईं हिस्सों खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है. ऐसे में सब मॉनसून के आने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि अब मानसून आने में विलंब होगा. दरअसल पहले मौसम विभाग ने बताया था कि 26 मई के आस-पास मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है. हालांकि अब दो दिन गुजर चुके है और बारिश भी जारी है, लेकिन मॉनसून के आने का ऐलान अभी तक मौसम विभाग की ओर से नहीं किया गया है.

मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने बताया था कि केरल में इसकी एंट्री चार दिन की जल्दी या फिर देरी से हो सकती है. पिछले साल मॉनसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दी थी. केरल में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थीं कि बारिश समय से पहले दस्तक दे सकती हैं.

क्यों लेट हुआ मॉनसून

माना जा रहा है कि देरी का कारण मॉनसून की हवाओं का कमजोर होना है. एक और वजह केरल तट के पास लगातार बारिश नहीं होना है. खबरें हैं कि मॉनसूनी हवाओं के कमजोर होने की वजह बंगाल की खाड़ी पर बन रहा चक्रवात है. इसी के चलते मॉनसून में देरी हो रही है. हालांकि जानकारों का कहना है कि मॉनसून की रफ्तार में आई सुस्ती ज्यादा चिंता की बात नहीं है.

IMD ने गुरुवार को बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने को लेकर स्थिति अनुकूल बनी हुईं है. अगले 2-3 दिनों में मॉनसून अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ सकता है. बता दें कि भारत में 70 फीसदी से अधिक सालाना बारिश मॉनसून के महीनों में ही होती है. इस कारण इस मौसम को कृषि, पेयजल आपूर्ति, पनबिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.

दिल्ली-यूपी कब पहुंचेगा मॉनसून

मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब 1 जून तक केरल और तमिलनाडु पहुंच सकता है, वहीं गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली को मॉनसून की बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 30 जून है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में 25 जून और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 15 जून है. IMD का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश में 28-31 मई तक बारिश के आसार हैं. उत्तराखंड में 28 से 30 मई और हिमाचल प्रदेश में 28 और 29 मई को बारिश हो सकती है.

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