Udit Raj Attack on TMC Chief Mamata Banerjee: पिछले लोकसभा में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह उसी दिन तय हो गया था, जब कथित बयान के आधार पर गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक की नीतीश कुमार की भूमिका को अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने नकार दिया था. एक तरफ दिल्ली में महा-गठबंधन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं टीएमसी में बंगाल में फूट पड़ गई है. ऐसे में ममता बनर्जी के हालात पूरी तरह विपरित हैं. कांग्रेस की तरफ से एक नेता ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए, उनकी हार के जख्म को कुरेद दिया है. कांग्रेस के सीनियर नेता उदित राज ने उनपर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं.

क्या बोले पूर्व सांसद उदित राज?

पूर्व सांसद ने कहा है कि इन दो नेताओं ने ही नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया. वह एनडीए में चले गए. उन्होंने कहा है कि जो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. साथ ही उन्हें कांग्रेस में विलय का भी सुझाव दे दिया है.

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जो बोया, वही काट रहे..

उदित राज ने कहा कि ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल की कृत्यों की वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने. जो बोया, वही काट रहे हैं. नीतीश कुमार ने पूरे देस में घूम-घूमकर इंडिया गठबंधन के लिए माहौल बनाया था. लेकिन इन दोनों ने उन्हें गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया. इसके कारण वे गठबंधन छोड़कर चले गए. यह गलती नहीं हुई होती तो बीजेपी 150 सीटों के नीचे रह जाती. इन दोनों की प्राथमिकता राहुल गांधी जी को रोकना थी.

'गठबंधन का साथ दीदी को निभाना चाहिए'

उन्होंने कहा कि ममता दीदी को ईमानदारी से गठबंधन का साध निभाना चाहिए. वे चाहें तो अपनी पार्टी का विलय भी कर सकती हैं. यह पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है.

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