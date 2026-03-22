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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातो क्या 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा हवाई सफर? एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने दिया बड़ा संकेत

तो क्या 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा हवाई सफर? एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने दिया बड़ा संकेत

US-Israel-Iran War: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तेल संकट का असर भारतीय एयरलाइंस पर बढ़ता जा रहा है. 1 अप्रैल से विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में वृद्धि की संभावना है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 07:05 AM (IST)
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US-Israel-Iran War:  पश्चिम एशिया में जारी जंग और भू-राजनीतिक अस्थिरता का असर अब भारत की एयरलाइंस कंपनियों पर भी दिखने लगा है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि 1 अप्रैल से विमानों के ईंधन (एविएशन टरबाइन फ्यूल-ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है. हालांकि, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रियों पर इसका तुरंत बोझ नहीं डाला जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी हैं.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एटीएफ की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं और ऐसे में संभावित असर 1 अप्रैल से दिख सकता है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर एयरलाइंस कंपनियों के साथ बातचीत जारी है. नायडू ने स्वीकार किया कि एयरलाइंस वित्तीय दबाव में हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित और नियमित परिचालन सुनिश्चित करना है.

सरकार की कोशिश जारी

ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने और खाड़ी देशों के ऊपर से उड़ानों पर रोक लगने से बीमा महंगा हुआ है और ऑपरेशनल खर्च बढ़ने का खतरा उत्पन्न हुआ है. यदि तेल महंगा हुआ तो इसका सीधा असर एटीएफ की कीमतों में वृद्धि के रूप में दिखेगा. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यात्रियों को तुरंत महंगे किराए का सामना न करना पड़े, यह उसकी प्राथमिकता है.

एटीएफ की कीमतें बढ़ना लगभग तय

मंत्री नायडू ने कहा कि मौजूदा हालात में तेल और एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय का ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे टिकट की कीमतों में भारी उछाल न आए. यात्रियों के हित में सरकार हर संभव कदम उठाएगी.

एटीएफ की कीमतें बढ़ना लगभग तय

मंत्री नायडू ने कहा कि मौजूदा हालात में तेल और एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय का ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे टिकट की कीमतों में भारी उछाल न आए. यात्रियों के हित में सरकार हर संभव कदम उठाएगी.

एयरलाइंस लगा रही हैं फ्यूल सरचार्ज

वहीं बढ़ी हुई लागत का बोझ कम करने के लिए घरेलू एयरलाइंस ने पहले ही फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घरेलू टिकटों पर 399 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगाया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय रूटों पर यह 10 डॉलर से 200 डॉलर (लगभग 16 हजार रुपये) तक है. इंडिगो ने दूरी के आधार पर 425 रुपये से 2,300 रुपये तक का सरचार्ज लागू किया है. बजट एयरलाइन अकासा एयर ने उड़ान की अवधि के आधार पर 199 रुपये से लेकर 1,300 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज लगाया है.

 

Published at : 22 Mar 2026 06:33 AM (IST)
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