हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के मंचेरियाल में वोट गिनती के दिन बड़ा हादसा, जीत-हार के फैसले से पहले ही भाजपा उम्मीदवार ने तोड़ा दम

तेलंगाना के मंचेरियाल में वोट गिनती के दिन बड़ा हादसा, जीत-हार के फैसले से पहले ही भाजपा उम्मीदवार ने तोड़ा दम

Telangana Civic Election: तेलंगाना के 7 निगमों और 116 नगर पालिकाओं से आए रुझानों में कांग्रेस लगभग 300 वार्डों में आगे है, जबकि BRS ने 170 वार्डों पर कब्जा जमाया. BJP ने 47 वार्डों में जीत दर्ज की है.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Feb 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना में नगर पालिका चुनावों की वोटों की गिनती के दौरान एक दर्दनाक घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया. मंचेरियाल जिले की लक्षेटीपेट नगर पालिका के वार्ड नंबर-10 से भाजपा की उम्मीदवार एल्मा का उसी दिन निधन हो गया, जब वोटों की गिनती चल रही थी. वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं और गिनती के दिन ही उनकी सेहत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ले ली. यह खबर मिलते ही चुनावी माहौल में शोक की लहर फैल गई.

नगर निकाय चुनावों के बाद वोटों की चल रही गिनती

तेलंगाना के सात निगमों और 116 नगर पालिकाओं में वोटों की गिनती का काम जारी है. पूरे राज्य में कांग्रेस, बीआरएस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. अब तक आए रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस लगभग 300 वार्डों में आगे बढ़ चुकी है, जबकि बीआरएस ने 170 वार्डों पर कब्जा जमाया है. भाजपा ने अब तक 47 वार्डों में जीत दर्ज की है, लेकिन इन आंकड़ों के बीच लक्षेटीपेट से आई यह खबर ने सियासी जीत-हार की दौड़ में जीवन की नाजुकता को एक बार फिर याद दिला दिया.

भाजपा उम्मीदवार की मौत के बाद पार्टी ने जताया दुख

एल्मा अपने इलाके में एक सक्रिय चेहरा मानी जाती थीं और उन्होंने वार्ड नंबर 10 के विकास को लेकर काफी उम्मीदें जगाई थीं. चुनाव के दौरान वह अपने प्रचार अभियान में जोर-शोर से शामिल रहीं, लेकिन बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया. उनके परिजनों और समर्थकों के मुताबिक, वह पिछले कुछ दिनों से इलाजरत थीं, फिर भी चुनावी सलीब के साथ खड़ी रहीं. गिनती का दिन उनके लिए और उनके परिवार के लिए किसी बड़े सपने का दिन हो सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनके निधन की खबर सुनकर पार्टी कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने भी गहरा दुख जताया.

चुनावी जश्न के माहौल के बीच घटी दुर्घटना

यह घटना उस समय सामने आई जब पूरे राज्य में चुनावी जश्न का माहौल था. जीतने वाले उम्मीदवार जश्न मना रहे थे और हारने वाले अपनी हार पर आहें भर रहे थे, लेकिन एल्मा के लिए न जीत थी, न हार, बस जीवन का अंतिम सफर था.

तेलंगाना के नगर पालिका चुनावों में ऐसी दुखद घटना बहुत कम देखने को मिलती है. इससे चुनावी हलचल के बीच जीवन की अनिश्चितता का एहसास हुआ है. एल्मा के परिजनों और समर्थकों को तासलीत देने वाले अनेक लोग जुटे हैं और पार्टी ने भी उनके परिवार के साथ पूरा साथ देने का आश्वासन दिया है.

और पढ़ें
Published at : 13 Feb 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Death BJP TELANGANA Mancherial Telangana Civic Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के आश्रम के Production Designer ने बताया किस खास तरीके से डिजाइन होता है महाशिवरात्रि का सेट!
Sadhguru और शिव जी के लिए क्यों विदेश में सब कुछ छोड़कर आते हैं लोग? | Isha Foundation
IPO Alert: Marushika Technology IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Imran Khan अंधे हो रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा! Pakistan में फिर हुआ दिग्गजों का अपमान| ABPLIVE
Gold-Silver में गिरावट, क्यों बढ़ रही है Market Volatility? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
महाराष्ट्र
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 8 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget