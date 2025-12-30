केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (30 दिसंबर 2025) को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है. बांकुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने पूछा, 'बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं. अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई उसके पीछे कौन था?'

शकुनी का चेला जानकारी जुटाने बंगाला आया: ममता

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से कर दी. उन्होंने कहा, 'शकुनी का चेला दुशासन जानकारी जुटाने के लिए बंगाल आया है. चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन प्रकट होने लगते हैं. पीएम मोदी ने 20 दिसंबर को बंगाल का दौरा किया था. केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में 2026 के बंगाल चुनावों से पहले राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर हैं.

'क्या पहलगाम हमला आपने कराया'

गृह मंत्री के बयान का जवाब देते सीएम ममता ने कहा, 'अगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नहीं हैं तो पहलगम की घटना कैसे हुई? क्या आपने पहलगम में हमला करवाया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था?' गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि 2026 के बंगाल चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़े जाएंगे. उन्होंने ममता बनर्जी पर पड़ोसी बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया. इस पर टीएमसी चीफ ने कहा, 'सभी रेलवे परियोजनाएं इसलिए पूरी हुईं क्योंकि राज्य ने भूमि उपलब्ध कराई थी. आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी?'

'एआई की मदद से किया जा रहा घोटाला है एसआईआर'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर एआई की मदद से किया जा रहा एक बड़ा घोटाला है. उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची से किसी एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी. उन्होंने कहा, 'एसआईआर के कारण करीब 60 लोगों की मौत हो गई है. बुजुर्गों को दस्तावेज सत्यापन की सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है. राज्य के लोग इस तरह के ‘‘उत्पीड़न’’ को बर्दाश्त नहीं करेंगे. लोग बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आने देंगे.'