हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘नौ सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली’, PM मोदी के संबोधन पर विपक्षी नेताओं ने साधा निशाना

PM Modi Address Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत के साथ देश में नए जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे. यह देश के सभी लोगों के लिए जीएसटी बचत उत्सव के जैसा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Sep 2025 07:55 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (21 सितंबर, 2025) की शाम पांच बजे कल सोमवार (22 सितंबर, 2025) से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों को लेकर देश के नाम संबोधन दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमवार (22 सितंबर) को नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत के साथ देश में नए जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे. यह देश के सभी लोगों के लिए जीएसटी बचत उत्सव के जैसा है और इससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा. वहीं, अब पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्षी दलों के नेताओं ने निशाना साधा है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी पर तंज कसा. उन्होंने कहा, ‘नौ सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली! प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल GST के बजाय, अलग-अलग नौ स्लैब से वसूली कर ‘गब्बर सिंह टैक्स’ लगाया और आठ साल में 55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले. अब आप 2.5 लाख करोड़ के ‘बचत उत्सव’ की बात कर के जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड ऐड लगाने की बात कर रहे हैं!’

उन्होंने कहा, ‘जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल-चावल-अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर इन सबसे GST वसूला था. आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए!’

अब लोगों के मन में एक उदासीनता है- सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कहा, ‘ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से H-1B वीजा आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों की ओर से दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने पर और टैरिफ लगाने पर कुछ कहेंगे मगर GST की खबर बहुत पुरानी है. प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देते थे, लेकिन आज 5 बजे शायद इसलिए दिया क्योंकि आज रात 8 बजे भारत बनाम पाकिस्तान मैच है. ऐसा लग रहा है कि भारत की विदेश नीति काफी खराब है. अब लोगों के मन में एक उदासीनता है.’

नए जीएसटी से राज्य को हो रहा 20 हजार करोड़ का नुकसान- ममता बनर्जी

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के संबोधन पर कहा, ‘कोई जीएसटी को लेकर शोर मचाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन याद रखिए, नए जीएसटी से राज्य को 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. केंद्र सरकार राज्य के हिस्से की जीएसटी फंड काट रही है और भाषण देने के अलावा केंद्र कुछ नहीं करता है.

Published at : 21 Sep 2025 07:53 PM (IST)
