तेलंगाना में उन नागरिकों के लिए राहत की खबर है, जो शुरुआती मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे. अब उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार को वापस पाने का एक और मौका मिल रहा है. चुनाव आयोग ने उन लोगों के लिए एक विशेष अवसर दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट (प्रारूप) से गायब थे. आधिकारिक बयान के अनुसार, यह मौका कई श्रेणियों के लोगों को दिया गया है, ताकि आने वाली चुनावी प्रक्रिया में कोई भी असली मतदाता छूट न जाए. इससे उन हजारों लोगों को उम्मीद बंधी है, जिन्हें अपना वोट देने का अधिकार खोने का डर था.

चुनाव अधिकारियों ने इस विशेष नामांकन अभियान के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके. नामांकन फॉर्म की छपाई का काम 18 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद, 18 से 30 नवंबर के बीच इन फॉर्मों का वितरण और संग्रह किया जाएगा. जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, 10 दिसंबर तक संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त फॉर्मों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) पूरा कर लिया जाएगा.

यह पहल मतदाता सूची में होने वाली उन जटिल गड़बड़ियों को दूर करने के लिए है, जो बड़े पैमाने पर सूची के संशोधन के दौरान सामने आती हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में उन मतदाताओं को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें 'अनुपस्थित' (absent) चिह्नित किया गया था, जो हाल ही में नए निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं, या जिनकी प्रविष्टियां सिस्टम में 'डुप्लिकेट' (दोहरी) पाई गई थीं. इसके अलावा, जिन लोगों के नाम गलती से 'मृत' (deceased) के रूप में दर्ज हो गए थे, वे भी अपनी स्थिति को ठीक करवा सकेंगे. इन प्रविष्टियों से जुड़े दावों और आपत्तियों को 15 दिसंबर तक स्वीकार किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा, जिससे पूरी समीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

राज्य की अंतिम और पूर्ण मतदाता सूची 22 दिसंबर को जारी की जाएगी, जो इस व्यापक संशोधन प्रक्रिया का समापन होगा. जिन मतदाताओं को अधिक जानकारी या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वे चुनाव आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. मतदाता सूची को सुधारने के लिए आयोग का यह सक्रिय कदम एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि सभी पात्र नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो.