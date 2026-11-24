भारतीय वायुसेना की ताकत जल्द ही और ज्यादा बढ़ने वाली है. सरकारी विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने वायुसेना को भरोसा दिलाया है कि देरी से चल रहे 'तेजस' (LCA Mk-1A) लड़ाकू विमानों की पहली खेप 31 मार्च 2027 तक सौंप दी जाएगी. इस पहली खेप में वायुसेना को 16 से 18 विमान मिलेंगे जिससे एक पूरी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगी.

पिछले हफ्ते एयर हेडक्वार्टर में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित और HAL के चेयरमैन रवि के. के बीच एक अहम बैठक हुई. अधिकारियों के मुताबिक इस स्वदेशी विमान के हार्डवेयर और हथियारों के परीक्षण से जुड़ी सभी दिक्कतें सुलझा ली गई हैं. रडार और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ मामूली कमियां बची हैं, जिन्हें ठीक करने का काम आखिरी चरण में है. खास बात यह है कि वायुसेना इन विमानों की क्षमता और तय मानकों में किसी भी तरह की ढील दिए बिना इन्हें अपने बेड़े में शामिल करेगी. अब HAL विमानों की डिलीवरी के लिए जरूरी सर्टिफिकेट और कागजी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

क्यों हुई देरी?

तेजस Mk-1A विमानों की डिलीवरी अपने तय समय से करीब दो साल पीछे चल रही है. वायुसेना ने 1.1 लाख करोड़ रुपये की लागत से कुल 180 विमानों के दो ऑर्डर दिए हैं. पहला ऑर्डर फरवरी 2021 में 83 विमानों का था, जिसकी डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होनी थी. लेकिन अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस से समय पर इंजन न मिल पाने और सर्टिफिकेशन में देरी की वजह से यह प्रोजेक्ट पिछड़ गया. इसके बाद सितंबर 2025 में 97 और विमानों का ऑर्डर दिया गया. ये नए विमान पिछले साल रिटायर हो चुके पुराने मिग-21 विमानों की जगह लेंगे.

Mk-2 पर भी तेजी से हो रहा काम

वायुसेना के पास इस समय 42.5 स्क्वाड्रन की मंजूरी के मुकाबले केवल 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं. विमानों की इस कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी विमानों पर जोर दिया जा रहा है. आने वाले दशकों में वायुसेना के बेड़े में करीब 350 तेजस विमान शामिल होने की उम्मीद है. इसके साथ ही, HAL इसके एडवांस वर्जन यानी 'तेजस Mk-2' का ढांचा भी तैयार कर चुकी है.

मार्च 2027 तक इसका पहला ग्राउंड टेस्ट और साल के अंत तक पहली उड़ान होने की उम्मीद है. जो भविष्य में मिराज-2000, मिग-29 और जगुआर जैसे विमानों की जगह लेगा.

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