मध्यप्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर राजधानी भोपाल में एक निजी टीवी चैनल की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य सरकार की अब तक की उपलब्धियों, विकास मॉडल और जनजातीय समुदाय के लिए लागू की जा रही योजनाओं पर व्यापक चर्चा करना था. कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य सरकार की तरफ से पिछले दो वर्षों में लागू की गई लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर बात हुई. सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर किए जा रहे कार्यों को विस्तार से समझाया गया.

कार्यक्रम का सबसे अधिक चर्चित हिस्सा रहा हिंदुत्व किस ओर… नाम का विशेष सत्र. इस मंच पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और राहुल कोठारी ने हिंदुत्व से जुड़े सवालों पर अपनी बात रखी. दर्शकों ने इस पूरे सत्र में खास दिलचस्पी दिखाई और माहौल कई बार बेहद जोशीला हो गया. रामेश्वर शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर कोई इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि हिंदुत्व को छेड़ा गया तो हम भी किसी को छोड़ेंगे नहीं.

ईद और चंद्र दर्शन पर भी रखी बात

अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि ईद का त्योहार भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से जुड़ा है और भारतीय संस्कृति में चंद्रमा का विशेष महत्व हमेशा रहा है. उन्होंने इसे सांस्कृतिक समानता और साझा परंपराओं का प्रतीक बताया.

मध्यप्रदेश सरकार के लिए बेहद बिजी दिन

मध्यप्रदेश सरकार के लिए बुधवार (3 दिसंबर 2025) का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन में दिनभर कई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा करेंगे. इन बैठकों में संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे.

