हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?

लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के शौचालय में एक टिश्यू पेपर पर 'बम' लिखा हुआ मिला. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विमान को रोक दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 12 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
इंडिया
लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?
लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?
इंडिया
TMC Crisis: ऑपरेशन लोटस का जिक्र, रिश्तों की भी फिक्र! TMC के बवाल पर कीर्ति आज़ाद बोले- 'दुश्मनी करो, लेकिन...'
ऑपरेशन लोटस का जिक्र, रिश्तों की भी फिक्र! TMC के बवाल पर कीर्ति आज़ाद बोले- 'दुश्मनी करो, लेकिन...'
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने NSCS के नए मिलिट्री एडवाइजर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान DGMO के तौर पर निभाई थी भूमिका
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने NSCS के नए मिलिट्री एडवाइजर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान DGMO के तौर पर निभाई थी भूमिका
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
इंडिया
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Home Tips
Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget