लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के शौचालय में एक टिश्यू पेपर पर 'बम' लिखा हुआ मिला. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विमान को रोक दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.