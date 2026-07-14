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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली के लोगों को अभी नहीं मिलेगी गर्मी और उमस से राहत, IMD ने कहा- 18-19 जुलाई से पहले बारिश के आसार नहीं...

दिल्ली के लोगों को अभी नहीं मिलेगी गर्मी और उमस से राहत, IMD ने कहा- 18-19 जुलाई से पहले बारिश के आसार नहीं...

Delhi Weather Update: दिल्ली में बारिश नहीं होने की सबसे बड़ी वजह मानसून ट्रफ की मौजूदा स्थिति है. इस समय ट्रफ का पश्चिमी सिरा पहाड़ी इलाकों की ओर खिसक रहा है, इसलिए दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 06:08 PM (IST)
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  • पूर्वी भारत में भारी बारिश, कई राज्यों को येलो अलर्ट।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक शशिकांत ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन गर्मी से खास राहत मिलने की संभावना नहीं है.

मौसम वैज्ञानिक शशिकांत के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन से चार दिनों तक बारिश के आसार बहुत कम हैं. अगर मौसम में बदलाव होता है तो 18-19 जुलाई के आसपास हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है. तब तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा.

देशभर में अचानक मानसून पर लग गया ब्रेक

देशभर में मानसून की स्थिति की बात करें, तो जून का महीना अपेक्षा से कमजोर रहा. पूरे जून में सामान्य बारिश का केवल करीब 40 प्रतिशत हिस्सा ही दर्ज किया गया. हालांकि, 1 से 8 जुलाई के बीच मानसून ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और खासतौर पर मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन आठ जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियां फिर कमजोर पड़ गईं और 13 जुलाई तक बारिश सामान्य से करीब 19 प्रतिशत कम दर्ज की गई.

कहीं भारी बारिश तो गर्मी का ताप बढ़ने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले पांच से सात दिनों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. इसके विपरीत राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहेगा और वहां व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है. 

किस कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में नहीं हो रही बारिश

दिल्ली में बारिश नहीं होने की सबसे बड़ी वजह मानसून ट्रफ की मौजूदा स्थिति है. मानसून ट्रफ कम दबाव की एक लंबी पट्टी होती है, जिसके आसपास सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां बनती हैं. इस समय इसका पश्चिमी सिरा पहाड़ी इलाकों की ओर खिसक रहा है. इसी कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर या मैदानी इलाकों की तरफ सक्रिय होगी, तभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ेगी.

कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी

उत्तर भारत के अलावा, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों के दौरान हीटवेव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है. वहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए 19 जुलाई तक येलो वॉर्निंग जारी की गई है.

जम्मू इलाके के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है- शशिकांत

पाकिस्तान और थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के सवाल पर शशिकांत ने बताया कि फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू क्षेत्र के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम की गतिविधियां बनी रहेंगी. साथ ही, इस सिस्टम की वजह से वातावरण में नमी भी बढ़ जाती है, जिससे कई इलाकों में उमस अधिक महसूस होती है.

यह भी पढ़ेंः यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली तक, अब बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी चौंकाने वाली

Published at : 14 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Monsoon Rainfall Alert DELHI- NCR WEATHER UPDATE
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