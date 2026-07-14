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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखाड़ी क्षेत्र में अब तक कितने भारतीयों की गई जान? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच भारत सरकार ने दी जानकारी

खाड़ी क्षेत्र में अब तक कितने भारतीयों की गई जान? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच भारत सरकार ने दी जानकारी

West Asia Conflicts: भारत ने मंगलवार (14 जुलाई) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात के दो कमर्शियल जहाजों पर किए गए मिसाइल हमले के कारण एक भारतीय नाविक की मौत पर नाराजगी जताई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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  • भारत ने होर्मुज में सुरक्षित नौवहन की आवश्यकता पर जोर दिया।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध और संघर्ष की वजह से ग्लोबल वॉटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस दौरान अमेरिका और ईरान की तरफ किए जा रहे हमलों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजर रहे कमर्शियल जहाजों निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उन जहाजों पर तैनात कई बेगुनाह नाविकों की जान रही है. इन बेगुनाह नाविकों में कई भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल हैं. जिनकी मौत के बाद भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की कड़ी निंदा की है.

भारत ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को होर्मुज स्ट्रेट में दो कमर्शियल जहाजों पर किए गए मिसाइल हमले के कारण एक भारतीय नाविक की मौत पर नाराजगी जताई है. इस बीच, न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी, 2026 से शुरू हुए युद्ध के दौरान अब तक खाड़ी के इलाके में कुल 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन अन्य अभी भी लापता हैं. 

भारतीय नाविक की मौत के बाद MEA ने हमले की निंदा की

विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के झंडे वाले दो जहाजों एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा है और इस हमले को नाविकों को निशाना बनाने और होर्मुज स्ट्रेट जैसे इंटरनेशनल वॉटरवेज पर स्वतंत्र नौवहन में मुश्किल पैदा करने वाली घटना करार दिया है. 

होर्मजु स्ट्रेट में US-ईरान के बीच टेंशन पर भारत का रिएक्शन

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘हम पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार और करीब से अपनी नजर बनाए हुए हैं. हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सुरक्षित और स्वतंत्र नौवहन के साथ व्यापारिक गतिविधियों के संचालन की जरूरत पर लगातार जोर दे रहे हैं. यह दुनिया भर के लोगों की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.’ 

यह भी पढ़ेंः होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Jul 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
INDIA US Iran War West Asia Conflicts Strait Of Hormuz
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