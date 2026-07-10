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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLadakh Tourism : लद्दाख ने जीत लिया दुनिया का दिल! ' विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई दोगुनी, बना ग्लोबल फेवरेट

Ladakh Tourism : लद्दाख ने जीत लिया दुनिया का दिल! ' विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई दोगुनी, बना ग्लोबल फेवरेट

लद्दाख में विदेशी पर्यटकों की संख्या एक साल में लगभग दोगुनी हो गई है. रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने इसे दुनिया के सबसे तेजी से उभरते पर्यटन स्थलों में शामिल कर दिया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 06:33 PM (IST)
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टूरिज़्म में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है. हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. टूरिज़्म अधिकारियों के अनुसार, साल की पहली छमाही (जनवरी से जून) में कुल 2,25,286 पर्यटकों में से विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 13,641 रही.

साल-दर-साल हुई यह 99.46% की बढ़ोतरी टूरिज़्म में आई उस बड़ी तेज़ी का हिस्सा थी, जिसमें पर्यटकों की कुल संख्या 43.48% बढ़कर 1.07 लाख से ज़्यादा हो गई. जून 2026 में लद्दाख में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई; जून 2025 में यह संख्या 3,349 थी जो बढ़कर 6,680 हो गई. विदेशी पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या इज़राइली नागरिकों की थी, इसके बाद थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, यूके और जापान के पर्यटक शामिल थे.

यह भी पढ़ें : मेरठ लाठीचार्ज मामले में NHRC सख्त, यूपी के DGP और गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट

विनय कुमार सक्सेना ने जताई खुशी

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर यह अच्छी खबर साझा करते हुए कहा, 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लद्दाख का टूरिज़्म नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है! इस जून में विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी होकर 6,680 हो गई है -जो पिछले साल जून में आए 3,349 विदेशी पर्यटकों की तुलना में 100% की शानदार बढ़ोतरी है.' ये ताज़ा आंकड़े साल की एक शानदार पहली छमाही को दर्शाते हैं; जनवरी से जून 2026 के बीच लद्दाख में कुल 2,25,286 पर्यटक आए, जिनमें 2,11,645 घरेलू पर्यटक और 13,641 विदेशी नागरिक शामिल थे.

पीएम मोदी का आभार

टूरिज़्म में आई इस तेज़ी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पर्यटकों की संख्या में यह उत्साहजनक बढ़ोतरी प्रशासन की उन लगातार कोशिशों की सफलता को दर्शाती है, जिनका मकसद लद्दाख को एक प्रमुख टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना और साथ ही इस सेक्टर का टिकाऊ और ज़िम्मेदार विकास सुनिश्चित करना था.

वैश्विक पर्यटन पहचान

'लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म को बढ़ावा देने में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट ध्यान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का आभारी हूं, जिसने वास्तव में भारत और हमारे बेहद खूबसूरत लद्दाख को ग्लोबल ट्रैवल मैप पर स्थापित किया है.' सक्सेना ने X पर लिखा. ताज़ा आँकड़े दिखाते हैं कि लद्दाख को भारत के सबसे पसंदीदा और साल भर घूमने लायक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर यात्रियों का भरोसा बढ़ रहा है. साथ ही, ये आँकड़े UT प्रशासन की उन लगातार कोशिशों की कामयाबी को भी दिखाते हैं, जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, टूरिज़्म से जुड़ी चीज़ों में विविधता लाने और पर्यटकों के लिए ज़्यादा अनुकूल माहौल बनाने के लिए की गई हैं.

यह भी पढ़ें : हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन-सिरमौर में स्कूल बंद, शिमला में पर्यटन सीजन थमा

Published at : 10 Jul 2026 06:33 PM (IST)
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