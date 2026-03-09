हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कश्मीर में 1 हफ्ते बाद खुले स्कूल कॉलेज, शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने मोदी सरकार का जताया आभार

कश्मीर में 1 हफ्ते बाद खुले स्कूल कॉलेज, शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने मोदी सरकार का जताया आभार

कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को राहत देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने NEET-UG 2026 एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी. खामेनेई की मौत को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद कश्मीर एक हफ्ते बंद था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

ईरानी नेता अली खामेनेई की मौत को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद कश्मीर एक हफ़्ते तक बंद रहा. एक सप्ताह बाद अब घाटी में एजुकेशनल इंस्टिट्यूट सोमवार (9 मार्च) को फिर से खुल गए हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा, "सरकार के फ़ैसले के बाद आज स्कूल और दूसरे हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट फिर से खुल गए हैं."

यूनिफ़ॉर्म पहने सोमवार सुबह अलग-अलग उम्र के स्टूडेंट्स अपने इंस्टिट्यूट पहुंचे, जिनमें से कई 80 दिनों से ज़्यादा समय बाद स्कूल से लौटे थे, क्योंकि आज किंडरगार्टन और मिडिल लेवल क्लास के लिए विंटर ब्रेक के बाद स्कूल का पहला दिन था. बता दें कि 28 फरवरी को खामेनेई की हत्या के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद पिछले सोमवार से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक हफ़्ते के लिए बंद थे.

NEET-UG 2026 एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ी
सेकेंडरी स्कूल और हायर इंस्टिट्यूट विंटर वेकेशन के बाद 23 फरवरी को फिर से खुल गए, मिडिल और प्राइमरी स्कूल 2 मार्च को फिर से खुलने वाले थे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण देर हो गई. इस बीच, घाटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को राहत देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने J&K के स्टूडेंट्स के लिए NEET-UG 2026 एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है, क्योंकि अशांति के कारण मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी प्रभावित हुई थी. 

फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख तीन दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और अब यह 11 मार्च को बंद होगी. जम्मू और कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया. 

क्या बोलीं सकीना इटू 
सकीना इटू ने कहा, "इस फैसले से कश्मीर घाटी के कई स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा, जिन्हें धीमी इंटरनेट स्पीड के कारण अपने फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो रही थी." सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्री ने राज्य सरकार की रिक्वेस्ट पर तुरंत विचार करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने आगे कहा कि इस समय पर मिली मदद से यह पक्का होगा कि कोई भी इच्छुक कैंडिडेट इस ज़रूरी नेशनल लेवल की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के लिए अप्लाई करने का मौका न चूके.

हालांकि, स्टूडेंट्स या दूसरों के किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कश्मीर घाटी में कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि ईरान-इज़राइल-US वॉर जारी रहने की वजह से मिडिल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया में टेंशन बना हुआ है. टेंशन इसलिए भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में देरी हुई है. उन्हें शुक्रवार को मशाद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाना था, लेकिन लगातार बमबारी की वजह से दफ़नाने में देरी हुई.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब दफ़नाया जाएगा तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने की संभावना है, इसलिए कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम जारी रहेंगे. उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करने की सलाह दी.

Published at : 09 Mar 2026 02:22 PM (IST)
Embed widget