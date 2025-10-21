कर्नाटक के स्कूल में शिक्षक ने छात्र पर बेरहमी से बरसाए लात और घूंसे, वीडियो वायरल होने पर जानिए क्या हुआ
Karnataka Police: घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी फरार हो चुका है. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
कर्नाटक के श्री गुरु टिप्पेस्वामी मंदिर के आवासीय वेद स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वेद स्कूल में संस्कृत के एक शिक्षक छात्र की लात-घूसों से जोरदार पिटाई करते दिखाई रहे हैं. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद भारी आक्रोश फैल गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पिटाई करने वाले शिक्षक की पहचान वीरेश हिरेमथ के रूप में हुई है, जो वीडियो में छात्र से कुछ देर तक बात करने के बाद उसे जमीन पर पटककर लात मारते हुए दिखाई देता है. शिक्षक वीरेश हिरेमथ पर आरोप है कि उन्होंने छात्र की इसलिए पीटाई की, क्योंकि उसने अपने माता-पिता से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहा था. यह भी कहा जा रहा है छात्र के हाथ में चोट लगने के बावजूद भी शिक्षक लगातार उसकी पिटाई करता रहा.
नायकनहट्टी पुलिस ने दर्ज किया मामला
मंदिर के कार्यकारी अधिकारी गंगाधर ने इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद नायकनहट्टी पुलिस ने आरोपी शिक्षक वीरेश हिरेमथ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, मामला दर्ज के तुरंत बाद आरोपी शिक्षक फरार हो गया है. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया. छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद कई आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.
कर्नाटक की बाल विकास मंत्री ने दी प्रतिक्रिया
वहीं, इस मामले में कर्नाटक की महिला और बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा, ‘ मुझे नायकनहट्टी से इस बेहद दुखद घटना की जानकारी मिली है, जहां एक शिक्षक ने एक छात्र के साथ बर्बर व्यवहार किया है. किसी के साथ भी, खासकर बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए. मैं खुद इस मामले की निगरानी करूंगी और दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करूंगी. मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को इस घटना पर जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.’
