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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अभिषेक बनर्जी के लिए खड़े होकर ताली बजाना...’, TMC के बागी MLA ऋतव्रत बनर्जी ने खोले राज

‘अभिषेक बनर्जी के लिए खड़े होकर ताली बजाना...’, TMC के बागी MLA ऋतव्रत बनर्जी ने खोले राज

Ritabrata Banerjee: ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया कई विधायक ऐसा करने को लेकर सहज नहीं थे. हर कोई झिझक रहा था. मैं भी झिझक रहा था, लेकिन मेरे पास खड़ा न होने की हिम्मत नहीं थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Jun 2026 11:55 PM (IST)
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  • हार के बावजूद विधायकों से जीत का माहौल बनाने को कहा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं में टूट और विरोध के सूर सुनाई दे रहे हैं. इस बीच टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने रविवार (7 जून, 2026) को पार्टी के आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए अभिषेक बनर्जी से जुड़े गहरे राज खोले दिए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में विधायकों को अभिषेक बनर्जी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने (स्टैंडिंग ओवेजन) के लिए कहा गया था.

बैठक में पार्टी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं थाः ऋतव्रत

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी की टिप्पणियों ने पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया. उन्होंने कहा कि 6 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के कालीघाट में हुई बैठक, जो चुनाव नतीजे आने के दो दिन बाद आयोजित की गई थी, में विधायक दल के प्रदर्शन की समीक्षा के बजाए सिर्फ अभिषेक बनर्जी को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा गया.

उन्होंने कहा, ‘विधायक दल को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं था. सिर्फ एक ही प्रस्ताव था कि सब लोग खड़े होकर अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेजन दें.’ उन्होंने दावा करते हुए कहा, ‘कई विधायक ऐसा करने को लेकर सहज नहीं थे. हर कोई झिझक रहा था. मैं भी झिझक रहा था, लेकिन मेरे पास खड़ा न होने की हिम्मत नहीं थी. इसलिए मैं आधा ही खड़ा हुआ. मैं अपनी कुर्सी से पूरी तरह नहीं उठा.’ 

चुनावी हार के बावजूद जीत का माहौल बनाया जा रहा थाः बनर्जी

टीएमसी के बागी विधायक ने आगे कहा, ‘हर कोई जानता है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन है.” उनकी इस टिप्पणी को व्यापक रूप से अभिषेक बनर्जी की तरफ एक संकेत माना जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी नेतृत्व जीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था.

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, ‘पार्टी कह रही थी कि हम चुनाव नहीं हारे हैं. हमने 80 सीटें जीती हैं. उस समय भाजपा ने 207 सीटें जीती थीं.’ उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार यह प्रचार किया जा रहा था कि पार्टी वास्तव में 180 सीटें जीत चुकी है और 100 सीटें छीनी जा रही हैं. 

यह भी पढे़ंः TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी

Published at : 07 Jun 2026 11:55 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC WEST BENGAL Ritabrata Banerjee
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