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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहले बाहर कराया इंतजार, फिर बंद कमरे में राहुल गांधी से मिले CM सिद्धारमैया, कर्नाटक को लेकर क्या हुई बात?

पहले बाहर कराया इंतजार, फिर बंद कमरे में राहुल गांधी से मिले CM सिद्धारमैया, कर्नाटक को लेकर क्या हुई बात?

Karnataka Congress Crisis: राहुल गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के बीच करीब दो घंटे तक बैठक चली. इस बैठक में कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हुई.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 26 May 2026 05:55 PM (IST)
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कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचे हैं. सिद्धारमैया पर पद छोड़ने को लेकर दबाव बढ़ सकता है. दिल्ली के इंदिरा भवन में कर्नाटक को लेकर हाईलेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन अहम बात यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. हालांकि इसके बाद बंद कमरे में मीटिंग हुई.

दरअसल राहुल गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के बीच करीब दो घंटे तक बैठक चली. इस बैठक में कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बैठक की वजह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को बाहर इंतजार करना पड़ा. इसके बाद सिद्धारमैया को अंदर बुलाया गया. सिद्धारमैया के साथ करीब 30 मिनट तक मीटिंग चली.

 

मीटिंग के बाद क्या बोले केसी वेणुगोपाल

केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग के बाद कहा, कर्नाटक को लेकर बड़ी बैठक हुई है. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, बाकी जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, वह निराधार गलत हैं.

आलाकमान के फैसले का इंतजार

सूत्रों के मुताबिक सिद्दारमैया के साथ चर्चा पूरी होने के बाद, ये सभी नेता उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ एक अलग बैठक करेंगे. बैठक के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. 

अगर मौजूदा घटनाक्रम को देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकता है. इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पार्टी के अन्य सीनियर नेता भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं. पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान हाईकामन के फैसले के बाद सुलझने की उम्मीद है.

बता दें कि इंदिरा भवन पहुंचने से पहले, सिद्दारमैया ने दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मंत्रियों जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली, एचसी महादेवप्पा, बैरथी सुरेश, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल के साथ-साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कानूनी सलाहकार पोनन्ना और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ नाश्ता किया.

यह भी पढ़ें : बंगाल की शुभेंदु सरकार का शराब को लेकर बड़ा फैसला, अब इन जगहों पर नहीं छलकेंगे जाम

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 26 May 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Karnataka RAHUL GANDHI CONGRESS DK SHivakumar
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