कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचे हैं. सिद्धारमैया पर पद छोड़ने को लेकर दबाव बढ़ सकता है. दिल्ली के इंदिरा भवन में कर्नाटक को लेकर हाईलेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन अहम बात यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. हालांकि इसके बाद बंद कमरे में मीटिंग हुई.

दरअसल राहुल गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के बीच करीब दो घंटे तक बैठक चली. इस बैठक में कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बैठक की वजह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को बाहर इंतजार करना पड़ा. इसके बाद सिद्धारमैया को अंदर बुलाया गया. सिद्धारमैया के साथ करीब 30 मिनट तक मीटिंग चली.

मीटिंग के बाद क्या बोले केसी वेणुगोपाल

केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग के बाद कहा, कर्नाटक को लेकर बड़ी बैठक हुई है. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, बाकी जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, वह निराधार गलत हैं.



आलाकमान के फैसले का इंतजार

सूत्रों के मुताबिक सिद्दारमैया के साथ चर्चा पूरी होने के बाद, ये सभी नेता उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ एक अलग बैठक करेंगे. बैठक के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

अगर मौजूदा घटनाक्रम को देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकता है. इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पार्टी के अन्य सीनियर नेता भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं. पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान हाईकामन के फैसले के बाद सुलझने की उम्मीद है.

बता दें कि इंदिरा भवन पहुंचने से पहले, सिद्दारमैया ने दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मंत्रियों जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली, एचसी महादेवप्पा, बैरथी सुरेश, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल के साथ-साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कानूनी सलाहकार पोनन्ना और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ नाश्ता किया.

यह भी पढ़ें : बंगाल की शुभेंदु सरकार का शराब को लेकर बड़ा फैसला, अब इन जगहों पर नहीं छलकेंगे जाम