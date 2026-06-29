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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था ये पाकिस्तानी, सुरक्षाबलों ने पकड़ लिया, 2 दिन में दूसरी कोशिश नाकाम

बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था ये पाकिस्तानी, सुरक्षाबलों ने पकड़ लिया, 2 दिन में दूसरी कोशिश नाकाम

Pakistani National Arrested: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय सीमा में घुसे एक 31 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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Pakistani National Arrested: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को पुंछ जिले के मेंढर सब-डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय सीमा में घुसे एक 31 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान पाकिस्तान के राजाल पख्तून क्षेत्र के रहने वाले रईस खान के रूप में हुई है. वह बाजिया जादा खान का बेटा बताया गया है. मामले में फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

आरोपी से पूछताछ जारी

सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ कर रही हैं. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह किस उद्देश्य से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था और उसके पीछे कोई साजिश या नेटवर्क है या नहीं.

एक दिन पहले भी पकड़ा गया था एक पाकिस्तानी नागरिक

इससे पहले शनिवार को भी सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया था. उसकी पहचान मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई है. वह रफीक का बेटा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के पोलास इलाके का निवासी बताया गया है. वहीं, 9 जून को 14 वर्षीय जाविद अली को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय सीमा में आने के बाद हिरासत में लिया गया था. जांच पूरी होने के बाद एक सप्ताह बाद उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया था.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ेगा तनाव? तेहरान में कंट्रोल को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने दी बड़ी धमकी

संदिग्ध गतिविधियों के दौरान हुआ था गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद सज्जाद को नियमित गश्त और निगरानी के दौरान संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखा गया था. इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया.

सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं जांच

सुरक्षा एजेंसियां मोहम्मद सज्जाद से भी लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि उसकी पहचान, भारत में घुसने के उद्देश्य और किसी संभावित नेटवर्क से उसके संबंधों का पता लगाया जा सके. दोनों मामलों की जांच जारी है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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Poonch News JAMMU KASHMIR NEWS
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