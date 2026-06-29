Pakistani National Arrested: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को पुंछ जिले के मेंढर सब-डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय सीमा में घुसे एक 31 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान पाकिस्तान के राजाल पख्तून क्षेत्र के रहने वाले रईस खान के रूप में हुई है. वह बाजिया जादा खान का बेटा बताया गया है. मामले में फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

आरोपी से पूछताछ जारी

सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ कर रही हैं. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह किस उद्देश्य से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था और उसके पीछे कोई साजिश या नेटवर्क है या नहीं.

एक दिन पहले भी पकड़ा गया था एक पाकिस्तानी नागरिक

इससे पहले शनिवार को भी सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया था. उसकी पहचान मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई है. वह रफीक का बेटा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के पोलास इलाके का निवासी बताया गया है. वहीं, 9 जून को 14 वर्षीय जाविद अली को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय सीमा में आने के बाद हिरासत में लिया गया था. जांच पूरी होने के बाद एक सप्ताह बाद उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया था.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ेगा तनाव? तेहरान में कंट्रोल को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने दी बड़ी धमकी

संदिग्ध गतिविधियों के दौरान हुआ था गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद सज्जाद को नियमित गश्त और निगरानी के दौरान संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखा गया था. इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया.

सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं जांच

सुरक्षा एजेंसियां मोहम्मद सज्जाद से भी लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि उसकी पहचान, भारत में घुसने के उद्देश्य और किसी संभावित नेटवर्क से उसके संबंधों का पता लगाया जा सके. दोनों मामलों की जांच जारी है.