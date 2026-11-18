तेलंगाना कांग्रेस के भीतर राजनीतिक तनाव अब खुलकर सामने आ गया है. सत्ताधारी पार्टी के विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ तीखा हमला करते हुए उन्हें सीधी धमकी दी है. आंतरिक बगावत को और बढ़ाते हुए, इस वरिष्ठ विधायक ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि वे अपने कार्यकारी अधिकारों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से करने की गलती न करें.

उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर मुख्यमंत्री पार्टी सदस्यों के खिलाफ अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो एक भीषण राजनीतिक युद्ध छिड़ जाएगा. यह बयान पार्टी अनुशासन के पूरी तरह टूटने का संकेत है और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के भीतर बढ़ती दरार को उजागर करता है.

अपनी ही सरकार पर हमला

राजगोपाल रेड्डी यहीं नहीं रुके; उन्होंने कांग्रेस सरकार के कामकाज पर भी कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि प्रशासन में काफी समय बिताने के बाद भी, तेलंगाना की जनता मौजूदा हालात से बेहद नाखुश है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना का मतलब सिर्फ बड़े नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र (constituency) नहीं हैं, और यह साफ संदेश दिया कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि सत्ता में बैठे नेताओं को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और केवल अपने राजनीतिक दायरे पर ध्यान देने के बजाय जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

सरकारी टेंडरों और वित्तीय पारदर्शिता का विवाद

जनता के पैसे से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हुए, विधायक ने सरकारी टेंडरों और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जनता का पैसा खाएं, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टेंडरों को लेकर एक चुनौती भी दे दी. राजगोपाल रेड्डी ने घोषणा की कि वे जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए, तय टेंडर राशि से काफी कम की बोली लगाएंगे. उन्होंने कहा कि वे जनता की मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाने के लिए, टेंडर की सामान्य कीमत से कुछ प्रतिशत कम पर काम करने के लिए तैयार हैं.

इस तीखे भाषण ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और कांग्रेस सरकार की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक तरफ विधायक ने मुख्यमंत्री के अधिकार को खुली चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय या राज्य कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इन टिप्पणियों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. तेलंगाना में राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को गंभीर आंतरिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले चुनावों से पहले, पार्टी आलाकमान अपने ही विधायक के इस अभूतपूर्व विद्रोह से कैसे निपटता है.