जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, तीसरे आतंकी का झुलसा हुआ शव बरामद

जम्मू-कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए आर्मी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. रविवार (22 फरवरी) को किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत सुरक्षाकर्मियों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है. मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर भी मारा गया है. ऑपरेशन को जम्मू-कश्मीर पुलिस और इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया.

तीसरे आतंकी का झुलसा हुआ मिला शव

किश्तवाड़ में जारी ऑपरेशन में चल रही सर्च ऑपरेशन के दौरान तीसरी आतंकी का झुलसा हुआ शव मिला. सेना की 'व्हाइट नाइट कोर' ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है. पोस्ट में लिखा, किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत जारी अभियान के तहत, सीआईएफ (काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स) डेल्टा, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने तीसरे आतंकी का झुलसे हुआ शव और हथियार बरामद कर लिए हैं.

सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन

रविवार (22 फरवरी) को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी. सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, अब तीसरे आंतकी का भी झुलसा हुआ शव बरामद हुआ है. बता दें, बीते 15 दिनों से सुरक्षा बलों की ओर से किश्तवाड़ जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था, जिसके बाद इलाके में यह एक्शन शुरू हुआ.

जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर भी ढेर

सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी ढेर हुआ है, जो कुख्यात मोस्ट वॉन्टेड आतंकी था, उसकी तलाश में लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियां थीं. सेना ने आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए इलाके के सभी एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया. इस अहम ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां भी भेजी गईं. एडवांस ड्रोन और स्निफर्स डॉग्स की मदद भी आतंकियों का पता लगाने के लिए की गई.