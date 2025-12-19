जम्मू के सांबा सेक्टर अंतर्गत त्ररियाल इलाके में 2 से 3 संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव को चारों ओर से घेरकर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार (19 दिसंबर 2025) की शाम करीब 6 बजे कुछ स्थानीय लोगों ने इलाके में दो से तीन संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते हुए देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सुरक्षाबलों को दी.

सुरक्षाबलों ने इलाके को सील किया

सूचना मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया. सुरक्षाबलों की ओर से घर-घर, खेतों, झाड़ियों और आसपास के संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है.

सांबा से सटे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार पाकिस्तान का सैलकोट और शक्करगढ़ का इलाका है. बीएसएफ पहले ही साफ कर चुकी है कि इन दो इलाकों में पाकिस्तान ने अपने लॉन्चपैड सक्रिय किया हैं. इन लॉन्चपैड्स में लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल के आतंकी जम्मू में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं.

उधमपुर जिले आतंकियों के साथ मुठभेड़

15 दिसंबर को संदिग्ध गतिविधि की खबरों के बाद संयुक्त सुरक्षा बलों ने उधमपुर जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था. 16 दिसंबर को गांव में संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. लंबे समय तक चली गोलीबारी के बाद, आतंकवादी कथित तौर पर गांव के पास के जंगल में भाग गए.

ऑपरेशन को जंगल क्षेत्र तक बढ़ाया गया, लेकिन आतंकवादियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया. यह मुठभेड़ मूल रूप से उधमपुर के मजालता इलाके के सोआन गांव में हुई थी. शहीद पुलिसकर्मी की पहचान अमजद अली खान के रूप में हुई. संयुक्त बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और समर्थकों को निशाना बनाते हुए आक्रामक आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं.