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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन

दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन

एसआईआर प्रक्रिया के तहत दिल्ली के कई वीवीआईपी राजनीतिक हस्तियों को नोटिस जारी किया गया है. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Sep 2026 09:13 AM (IST)
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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है. एसआईआर प्रक्रिया के तहत दिल्ली के कई वीवीआईपी राजनीतिक हस्तियों को नोटिस जारी किया गया है. इस लिस्ट में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम शामिल है. 

एसआईआर के तहत 97 लाख से अधिक मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद गणना फॉर्म में दी गई जानकारी में “गड़बड़ियों” को लेकर 33.13 लाख नोटिस जारी किए जा रहे हैं. अधिकांश नोटिस 2002 में हुए पिछले एसआईआर के विवरण से मेल न खाने के कारण जारी किए गए हैं. हालांकि, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय का कहना है कि इन मतदाताओं के डेटा को सुधारने के लिए ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

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जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी को जारी किया गया नोटिस
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उनकी पत्नी सुदेश को भी नोटिस दिया गया है. बता दें जगदीप धनखड़ ने बीते साल ही उप-राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है. उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अचानक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था.  मानसून सत्र के शुरू होते ही पहले दिन ही उन्होंने  उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर धनखड़ का इस्तीफा आ गया. इस इस्तीफे में उन्होंने सेहत का हवाला दिया था. उनके अचानक इस्तीफे पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे. इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं.

तबीयत रहती है खराब
जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब रहती है. इसी साल जनवरी में धनखड़ को वॉशरूम में दो बार बेहोशी का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया. डॉक्टर्स ने जगदीप धनखड़ को जांच के लिए भर्ती करने की सलाह दी. बता दें पहले भी कई बार धनखड़ बेहोश हो चुके हैं. जिनमें कच्छ का रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली की घटनाएं शामिल हैं. 

सरकारी घर का है इंतजार
जगदीप धनखड़ को उप-राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए हुए एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है मदर उन्हें अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है. वो अब भी इंडियन लोक दल के नेता अभय चौटाला के दिल्ली स्थित छतरपुर में फॉर्महाउस में रह रहे हैं. 

बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति को भारत सरकार से कई सुविधाएं मिलती हैं. इनमें दो लाख रुपये प्रति महीने की पेंशन, टाइप 8 बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग अफसर समेंत चार निजी सहायक के हकदार हैं. 

ये भी पढ़ें: Explained: ट्रंप का दावा- चांद हमारा है, जानिए क्या कहता है कानून और क्या यहां माइनिंग संभव है?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Sep 2026 09:13 AM (IST)
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