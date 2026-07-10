भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों को IRCTC की नई और बेहतर वेबसाइट का अनुभव देने की तैयारी में है. रेल मंत्रालय ने IRCTC की वेबसाइट को पूरी तरह से रिवैम्प करने का काम तेज कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) के अधिकारियों ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) जयपुर के छात्रों को नई वेबसाइट का बीटा वर्जन दिखाया और उससे जुड़े सुझाव व फीडबैक भी लिए. कुछ सप्ताह पहले इन्हीं छात्रों ने मौजूदा IRCTC वेबसाइट की तकनीकी खामियों और उपयोग में आने वाली दिक्कतों की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद वेबसाइट को नए सिरे से विकसित करने का फैसला लिया गया.

रेल मंत्रालय ने नई वेबसाइट का बीटा वर्जन 15 जुलाई तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है. फिलहाल इसे भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है. इसके साथ ही करीब चार दशक पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी समानांतर रूप से अपग्रेड किया जा रहा है. रेलवे का कहना है कि पूरी तरह नया और अधिक सुविधाजनक IRCTC पोर्टल अगले कुछ महीनों में यात्रियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

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यूजर अनुभव बेहतर

नई वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव किए गए हैं. वेबसाइट से अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स हटाए गए हैं, जिससे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान होगी. इसके अलावा अब यात्रियों को सभी श्रेणियों की सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी, जिससे अलग-अलग क्लास में सीटों की जानकारी लेने में समय नहीं लगेगा.

बुकिंग होगी आसान

रेलवे ने टिकट बुकिंग के स्टेप्स भी कम किए हैं, जिससे चेकआउट प्रक्रिया पहले से अधिक तेज होगी. नई वेबसाइट में सेव्ड पैसेंजर डिटेल्स की सुविधा भी दी गई है, जिसके जरिए यात्रियों को बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोबारा टिकट बुक करना आसान हो जाएगा. रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से टिकट बुकिंग का अनुभव अधिक तेज, सरल और सुविधाजनक बनेगा.

RailOne ऐप लोकप्रिय

रेल मंत्रालय के मुताबिक, पिछले वर्ष लॉन्च किया गया RailOne ऐप अब देश का सबसे बड़ा रेलवे टिकट बुकिंग ऐप बन चुका है. ऐप ने 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है और इसमें रेलवे से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. वहीं, तत्काल टिकट बुकिंग को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे लगातार बॉट्स पर रोक लगाने के उपाय कर रहा है. मंत्रालय का कहना है कि बॉट्स पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल हुआ है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है और इसे रोकने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे.

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