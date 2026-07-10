INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIRCTC New Website : अब नहीं होगी IRCTC पर टिकट बुकिंग की टेंशन! रेलवे ला रहा ऐसा बदलाव, करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत

IRCTC New Website : अब नहीं होगी IRCTC पर टिकट बुकिंग की टेंशन! रेलवे ला रहा ऐसा बदलाव, करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत

IRCTC की नई वेबसाइट जल्द लॉन्च होने वाली है। टिकट बुकिंग होगी पहले से ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक. रेलवे ने कई बड़े बदलावों के साथ नया पोर्टल तैयार किया है.

Written By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों को IRCTC की नई और बेहतर वेबसाइट का अनुभव देने की तैयारी में है. रेल मंत्रालय ने IRCTC की वेबसाइट को पूरी तरह से रिवैम्प करने का काम तेज कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) के अधिकारियों ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) जयपुर के छात्रों को नई वेबसाइट का बीटा वर्जन दिखाया और उससे जुड़े सुझाव व फीडबैक भी लिए. कुछ सप्ताह पहले इन्हीं छात्रों ने मौजूदा IRCTC वेबसाइट की तकनीकी खामियों और उपयोग में आने वाली दिक्कतों की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद वेबसाइट को नए सिरे से विकसित करने का फैसला लिया गया.

रेल मंत्रालय ने नई वेबसाइट का बीटा वर्जन 15 जुलाई तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है. फिलहाल इसे भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है. इसके साथ ही करीब चार दशक पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी समानांतर रूप से अपग्रेड किया जा रहा है. रेलवे का कहना है कि पूरी तरह नया और अधिक सुविधाजनक IRCTC पोर्टल अगले कुछ महीनों में यात्रियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : 'गिरफ्तार करें या मार दें या फिर भी लौटूंगी', शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का बड़ा ऐलान

यूजर अनुभव बेहतर

नई वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव किए गए हैं. वेबसाइट से अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स हटाए गए हैं, जिससे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान होगी. इसके अलावा अब यात्रियों को सभी श्रेणियों की सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी, जिससे अलग-अलग क्लास में सीटों की जानकारी लेने में समय नहीं लगेगा.

बुकिंग होगी आसान

रेलवे ने टिकट बुकिंग के स्टेप्स भी कम किए हैं, जिससे चेकआउट प्रक्रिया पहले से अधिक तेज होगी. नई वेबसाइट में सेव्ड पैसेंजर डिटेल्स की सुविधा भी दी गई है, जिसके जरिए यात्रियों को बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोबारा टिकट बुक करना आसान हो जाएगा. रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से टिकट बुकिंग का अनुभव अधिक तेज, सरल और सुविधाजनक बनेगा.

RailOne ऐप लोकप्रिय

रेल मंत्रालय के मुताबिक, पिछले वर्ष लॉन्च किया गया RailOne ऐप अब देश का सबसे बड़ा रेलवे टिकट बुकिंग ऐप बन चुका है. ऐप ने 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है और इसमें रेलवे से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. वहीं, तत्काल टिकट बुकिंग को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे लगातार बॉट्स पर रोक लगाने के उपाय कर रहा है. मंत्रालय का कहना है कि बॉट्स पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल हुआ है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है और इसे रोकने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे.

यह भी पढ़ें : अपने इस खास सिपाहसलार को तारिक रहमान ने सौंपा भारत का जिम्मा, जानें कौन हैं असद आलम सियाम

 

Published at : 10 Jul 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Ashwini Vaishnaw IRCTC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ladakh Tourism : लद्दाख ने जीत लिया दुनिया का दिल! ' विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई दोगुनी, बना ग्लोबल फेवरेट
लद्दाख ने जीत लिया दुनिया का दिल! ' विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई दोगुनी, बना ग्लोबल फेवरेट
इंडिया
IRCTC New Website : अब नहीं होगी IRCTC पर टिकट बुकिंग की टेंशन! रेलवे ला रहा ऐसा बदलाव, करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत
अब नहीं होगी IRCTC पर टिकट बुकिंग की टेंशन! रेलवे ला रहा ऐसा बदलाव, करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
इंडिया
'ये दे देना CJI को', सुप्रीम कोर्ट में वकील की अभद्रता, जजों के सामने दी गाली, Video वायरल
'ये दे देना CJI को', सुप्रीम कोर्ट में वकील की अभद्रता, जजों के सामने दी गाली, Video वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
बिहार
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
इंडिया
India Monsoon: देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
शिक्षा
CUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन
CUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget