देशभर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. ऐसे हालात में एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने आगे आकर फंसे यात्रियों की मदद के लिए कई बड़े कदम उठाने की घोषणा की है. एयरलाइन ने बताया कि उनका उद्देश्य यात्रियों को उनकी मंज़िल तक पहुंचाना और अचानक बढ़े किराए के बोझ को कम करना है.

घरेलू उड़ानों पर किराए की सीमा लागू

एअर इंडिया की ओर से बताया गया कि 4 दिसंबर से घरेलू नॉन-स्टॉप उड़ानों की इकोनॉमी क्लास पर किराए की एक तय सीमा लागू कर दी गई है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ऑटोमेटेड प्राइसिंग सिस्टम की वजह से अचानक मांग बढ़ने पर टिकट दरें आसमान न छूने लगें. साथ ही, एअर इंडिया और अन्य एयरलाइनें नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर को जारी किए गए नए किराया नियमों का पालन भी कर रही हैं.

टिकट बदलाव और कैंसिलेशन पर छूट

फंसे हुए यात्रियों को राहत देने के लिए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन शुल्क में बड़ी छूट दी है. जिन यात्रियों ने 4 दिसंबर तक किसी भी एयरलाइन से 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक की थी, वे बिना रीशेड्यूलिंग फीस के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं. चाहें तो वे बिना कैंसिलेशन चार्ज के टिकट रद्द कर पूरा रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा एक बार ही लागू होगी और केवल 8 दिसंबर तक किए गए बदलावों या कैंसिलेशन पर ही मान्य रहेगी. अगर नया किराया पहले से अधिक है तो यात्रियों को केवल किराए का अंतर देना होगा.

24×7 सपोर्ट और अतिरिक्त स्टाफ तैनात

तेजी से बढ़ रही कॉल्स और शिकायतों को संभालने के लिए एअर इंडिया ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों पर अतिरिक्त स्टाफ और तकनीकी संसाधन तैनात किए हैं. यात्री अपनी बुकिंग में बदलाव या रद्दीकरण एयरलाइन के 24×7 कॉल सेंटर, या किसी भी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कर सकते हैं.

अतिरिक्त उड़ानें और अधिक सीटें उपलब्ध

स्थिति को सामान्य करने के लिए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ प्रमुख रूट्स पर अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू की हैं और मौजूदा उड़ानों में अधिक सीटें उपलब्ध कराई हैं. साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों का बोर्डिंग और सामान (बैगेज) जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंच सके.

विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिए छूट जारी

एअर इंडिया ने यह भी कहा कि उनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर पहले से जारी डिस्काउंट स्कीमें जारी रहेंगी, जिनमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक, सशस्त्र बल कर्मी और उनके परिवार शामिल हैं. इन्हें पहले से निर्धारित किराए से भी कम कीमत पर टिकट बुक करने का लाभ मिलता रहेगा.