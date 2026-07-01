हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndian Army Chief Retirement: 'चीन-पाक सुन लें...' सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा संदेश, भारत की सैन्य तैयारी पर क्या बोले?

Indian Army Chief Retirement: 'चीन-पाक सुन लें...' सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा संदेश, भारत की सैन्य तैयारी पर क्या बोले?

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विदाई पर कहा कि भारतीय सेना भविष्य के हर युद्ध के लिए तैयार है. रक्षा विशेषज्ञ ने भी चीन और पाकिस्तान के लिए भारत की सैन्य क्षमता को बड़ा संदेश बताया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 12:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए. विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में सेना ने उत्तरी सीमाओं पर 'ऑपरेशन स्नो लेपर्ड' और पश्चिमी मोर्चे पर 'ऑपरेशन सिंधु' के तहत व्यापक तैयारियां की हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध संयुक्त सैन्य अभियानों पर आधारित होंगे, इसलिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और स्पष्ट रणनीति जरूरी है.

इस पर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल डी.एस. चीमा (सेवानिवृत्त) ने आईएएनएस से कहा कि सेना प्रमुख के कार्यकाल के अंत में सैन्य तैयारियों की समीक्षा और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण सामान्य प्रक्रिया है. उन्होंने बताया कि जनरल द्विवेदी ने हाल के दिनों में श्रीनगर समेत कई सीमावर्ती सैन्य ठिकानों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया. उनके अनुसार भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर पूरी तरह तैयार और सतर्क है.

यह भी पढ़ें : AI का भारतीय मॉडल और तकनीक की रणनीतिक स्वायत्तता... आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या है भारत सरकार की सोच?

सीमा पर मजबूती

कर्नल चीमा ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सेना की क्षमताएं लगातार बढ़ी हैं. न्योमा एयरफील्ड के विकास से एलएसी के पास त्वरित तैनाती और रसद आपूर्ति मजबूत हुई है. जोजिला सुरंग पूरी तरह चालू होने के बाद लद्दाख तक सालभर निर्बाध पहुंच संभव होगी, जिससे सैनिकों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही आसान होगी.

स्वदेशी रक्षा उत्पादन

उन्होंने कहा कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं है. देश आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रहा है और कई देशों को उनका निर्यात भी कर रहा है. उनके अनुसार चीन या पाकिस्तान किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले भारतीय सेना की तैयारियों और क्षमताओं का आकलन करने को मजबूर होंगे.

बदलता युद्ध स्वरूप

कर्नल चीमा ने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल टैंक और तोपों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संयुक्त सैन्य अभियानों पर आधारित होंगे. भारतीय सेना नई एकीकृत सैन्य संरचनाएं विकसित कर रही है, जिनमें इन्फैंट्री, आर्मर्ड यूनिट, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और इंजीनियरिंग संसाधनों को एक साथ जोड़कर बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा.

ड्रोन की भूमिका

कर्नल चीमा ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी, लक्ष्य की पहचान और सटीक हमलों में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और भारत बड़े पैमाने पर ड्रोन निर्माण क्षमता विकसित कर रहा है. कर्नल चीमा ने विश्वास जताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और स्वदेशी हथियारों से लैस भारतीय सेना भविष्य की हर चुनौती का प्रभावी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में सुहाने मौसम का हो सकता है दीदार, कुछ घंटों में मौसम बदलने और बारिश का अनुमान

Published at : 01 Jul 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
Indian Military Upendra Dwivedi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
8 की गिरफ्तारी, 20 दिनों तक FIR का इंतजार और एक सवाल…, शक की सुई चंपत राय पर ही क्यों अटकी?
8 की गिरफ्तारी, 20 दिनों तक FIR का इंतजार और एक सवाल…, शक की सुई चंपत राय पर ही क्यों अटकी?
इंडिया
पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन से की बात, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा
पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन से की बात, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा
इंडिया
'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला
'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला
इंडिया
1994 बैच के सीनियर IPS अमित कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए नए SPG चीफ
1994 बैच के सीनियर IPS अमित कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए नए SPG चीफ
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget