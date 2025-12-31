सीजफायर पर ट्रंप के बाद चीन ने बोला झूठ, भारत ने खोली पोल- 'किसी तीसरे देश की...'

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेय लेने की राजनीति तेज हो गई है. पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब चीन ने संघर्षविराम में मध्यस्थता का दावा किया, लेकिन भारत ने दोनों के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि यह पूरी तरह दो देशों के बीच का मामला था. भारतीय सरकारी सूत्रों ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं रही और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद भारत से युद्धविराम की मांग की थी.

चीन के बयान के बाद भारत की सफाई

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में सामने आया है जब चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को दोहराते हुए खुद को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता का मध्यस्थ बताया. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हालिया बयान में कहा था कि बीजिंग ने कई वैश्विक संघर्षों के समाधान में भूमिका निभाई है, जिनमें भारत-पाक संघर्ष भी शामिल है.

‘भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा’

NDTV से सरकारी सूत्रों ने कहा कि मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई मध्यस्थता नहीं हुई. भारत ने हमेशा कहा है कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. पाकिस्तान ने ही संघर्षविराम के लिए भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया था.

चीन ने किन-किन मुद्दों पर मध्यस्थता का किया दावा

बीजिंग में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस साल दुनिया में कई स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष हुए. उन्होंने दावा किया कि चीन ने म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे, भारत-पाकिस्तान तनाव, फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष और कंबोडिया-थाईलैंड विवाद जैसे मामलों में मध्यस्थता की.

विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान

13 मई, 2025 को हुई प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि संघर्षविराम की तारीख, समय और शब्दावली दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में तय हुई थी. मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया में किसी भी अन्य देश की कोई भूमिका नहीं रही.