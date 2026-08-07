मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया17 राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा?

17 राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा?

असम और केरल में बाढ़ से बुरा हाल है. बीते रोज दिल्ली में 56 मिमी बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और मेघालय समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

मॉनसून देशभर में एक बार फिर से जोर पकड़ता दिख रहा है. असम और केरल में बाढ़ से बुरा हाल है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार (7 अगस्त) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को तेज बारिश के चलते कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. राजधानी में बीते रोज 56 मिमी बारिश हुई, जिसके चलते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 5 डिग्री गिर गया. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

IMD के मुताबिक शुक्रवार को यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी यूपी के भी कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में भी आज बारिश का दौर जारी रहेगा. 9 अगस्त तक राज्य में बारिश की संभावना है. 

बंगाल में भारी बारिश
मौसम विभाग ने बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. दक्षिण बंगाल के पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के अलावा बांकुड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है. IMD के मुताबिक आज कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जिलों में शुक्रवार तक भारी बारिश हो सकती है. 

राजस्थान के लिए चेतावनी
राजस्थान में बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. 7-10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश के आसार हैं. 

केरल में अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है. कासरगोड, कन्नूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा और पथानामथिट्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाकी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

ये भी पढ़ें

'भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो...' सिद्धारमैया के बेटे ने किसे दे डाली चेतावनी

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Weather IMD West Bengal UP RAIN BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
इंडिया
17 राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा?
17 राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा?
इंडिया
Xप्लेन: 5 साल में 55 हाईवे, पुल और सुरंगें क्यों हुईं क्षतिग्रस्त? इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां हो रही है चूक
Xप्लेन: 5 साल में 55 हाईवे, पुल और सुरंगें क्यों हुईं क्षतिग्रस्त? इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां हो रही है चूक
इंडिया
40 साल पुराने 'बोफोर्स केस' का चैप्टर क्लोज, SC ने खारिज की आखिरी याचिका
40 साल पुराने 'बोफोर्स केस' का चैप्टर क्लोज, SC ने खारिज की आखिरी याचिका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
इंडिया
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
ओटीटी
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इंडिया
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Home Tips
LPG Cylinder Tips: बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget