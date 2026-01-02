हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इमरजेंसी में कैसे काम करती है दिल्ली पुलिस? नेपाल अधिकारियों के डेलीगेशन ने सीखे पुलिसिंग के गुर

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोल्छा ने नेपाल पुलिस के 17 प्रशिक्षु अधिकारियों और 8 प्रशिक्षक अधिकारियों से संवाद किया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 02 Jan 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस अकादमी के तत्वावधान में नेपाल पुलिस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचा. यह प्रतिनिधिमंडल नेपाल की पुलिस लीडरशिप एंड स्टाफ कोर्स के तहत भारत के अध्ययन दौरे पर है. दौरे का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिसिंग के तौर-तरीकों को समझना और बेहतर नेतृत्व कौशल विकसित करना है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिले नेपाल के 12 अधिकारी 

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोल्छा ने नेपाल पुलिस के 17 प्रशिक्षु अधिकारियों और 8 प्रशिक्षक अधिकारियों से संवाद किया. बातचीत के दौरान पुलिस आयुक्त ने दिल्ली जैसे महानगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने अनुभव साझा किए. 

उन्होंने बताया कि किस तरह जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी रणनीतियों के जरिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है. प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और आधुनिक पुलिसिंग मॉडल में खास रुचि दिखाई.

नई कार्यप्रणाली और वर्क स्टाइल की ली जानकारी 

इस मौके पर प्रशिक्षण प्रभाग का कार्यभार संभाल रहे विशेष पुलिस आयुक्त अतुल कटियार ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली पुलिस की प्रशिक्षण प्रणाली, अकादमी की सुविधाओं और नए पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली आधुनिक ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी. 

उन्होंने बताया कि तकनीक, अनुशासन और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर दिल्ली पुलिस विशेष जोर देती है. कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक आसिफ मोहम्मद अली और उप निदेशक मोहम्मद अली भी मौजूद रहे. भेंट के बाद नेपाल पुलिस के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का संक्षिप्त भ्रमण कराया गया. इस दौरान उन्हें सोशल मीडिया सेंटर, फिटनेस लाउंज, नॉलेज सेंटर (पुस्तकालय), पीएफडब्ल्यूएस स्टोर सहित विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया. आने वाले दिनों में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के कुछ थानों और ट्रैफिक सर्किल्स का भी दौरा करेगा.

नेपाल पुलिस के इस मुलाकात से दोनों देशों में मजबूती मिलेगी 

नेपाल पुलिस का यह अध्ययन दौरा भारत में दिल्ली पुलिस के अलावा सीबीआई, बीपीआरएंडडी, सीडीटीआई और एनएसजी जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ संवाद और अनुभव साझा करने पर केंद्रित है. इस दौरे से दोनों देशों की पुलिस के बीच सहयोग और आपसी समझ को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

02 Jan 2026
