दिल्ली, यूपी में आंधी-तूफान का अलर्ट, बिहार में लू से निकलेगी जान, जानें मौसम विभाग का अलर्ट

देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है. पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है. वहीं मध्य भारत और गुजरात, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी बारिश तेज हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून और आगे बढ़ेगा और कई राज्यों में बारिश का दायरा बढ़ेगा.

अगले कुछ घंटों का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 2-3 घंटों के लिए कई जिलों में अब बेहद अहम चेतावनी जारी की है. पश्चिम बंगाल के बांकुरा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया में तेज आंधी (करीब 60 किमी/घंटा), बिजली और भारी बारिश की संभावना है. इन जगहों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में तेज हवा (40-60 किमी/घंटा), बिजली और मध्यम बारिश का खतरा है. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ा

देश के कई हिस्सों में लगातार भारी और बहुत भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. खासकर पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और कोंकण जैसे इलाकों में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जहां-जहां भारी बारिश होगी वहां निचले इलाकों में पानी भरने और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है. हिमालयी पहाड़ी इलाके, सिक्किम, असम-मेघालय, झारखंड और ओडिशा में अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. इन इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. कोंकण और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश के कारण शहरों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है.

मौसम का डबल असर, कुछ इलाकों में हीटवेव का असर

जहां एक तरफ कई राज्यों में बारिश हो रही है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में अभी भी गर्मी और लू का असर बना हुआ है. तापमान कई जगह 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है. ऐसे में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिल रहा है.

दिल्ली-NCR में भी मौसम बदलेगा

दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज तेज हवाएं चली. यहां अगले कुछ दिनों में आंधी, हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती है. हवा की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है और तापमान 37-39 डिग्री के आसपास रहेगा. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज आंधी और बिजली के दौरान पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे खड़े न हों. बिना जरूरत बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर रखें.

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