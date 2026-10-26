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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ट्रक रोका, एफिडेविट छीनने की कोशिश', ऋतब्रत बनर्जी का आरोप, ममता पर तंज

'ट्रक रोका, एफिडेविट छीनने की कोशिश', ऋतब्रत बनर्जी का आरोप, ममता पर तंज

तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग में एफिडेविट जमा कराने के मामले पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनके दस्तावेजों को ले जा रहे ट्रक को रोकने की कोशिश की गई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Oct 2026 08:24 AM (IST)
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तृममूल कांग्रेस के दो गुटों में चल रही लड़ाई फिलहाल थम नहीं सकी है. इस मामले में नया मोड़ आ गया है. टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने सोमवार (26 अक्टूबर) सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में एफिडेविट जमा कराने जा रहे कार्यकर्ताओं को रोका गया और उनसे दस्तावेज छीनने की कोशिश की गई. ऋतब्रत ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज भी कसा.

ऋतब्रतने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कालीघाट का जिक्र किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, '25 तारीख की शाम को चार्टर्ड फ्लाइट से 'कालीघाट'के हलफनामे दिल्ली पहुंचाए गए हैं. जबकि हमारे एफिडेविट सड़क के रास्ते दिल्ली ले जाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग में जमा कराने के लिए हमारे कार्यकर्ता 24 तारीख की सुबह ही दस्तावेजों के साथ निकल चुके थे.'

ऋतब्रत ने लिखा, 'अभी आधे घंटे पहले ट्रक पर कब्जा करने और हमारे दस्तावेज छीनने की कोशिश की गई. हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया है. लड़ाई जारी है, यह लड़ाई 'चार्टर्ड संस्कृति' और 'जमीनी हकीकत' के बीच की है. तानाशाही करने वाले लोग संगठित लूट की अपनी इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं होंगे.'

क्या है पूरा मामला

दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ गई और पार्टी दो गुटों में बंट गई. एक गुट ममता बनर्जी का है तो दूसरा ऋतब्रत बनर्जी का है. इन दोनों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका था, जो कि चुनाव आयोग तक पहुंच गया. चुनाव आयोग ने नाम और चिन्ह को फ्रीज करके दोनों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए. इसके साथ ही दोनों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा.

यह भी पढ़ें : PM मोदी के पिता पर खरगे का कमेंट, बवाल के बाद शिकायत दर्ज, आज BJP का देशभर में प्रदर्शन

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Oct 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
TMC West Bengal MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee
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