Telangana: हैदराबाद में ऑनर किलिंग का शक! प्रेम प्रसंग में बीटेक छात्र की बेरहमी से हत्या
Telangana Crime News: तेलंगाना के हैदराबाद के सिकंदराबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर 23 साल के बीटेक छात्र यावन की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
Hyderabad Murder Case: तेलंगाना के हैदराबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर एक बीटेक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सिकंदराबाद के सीताफलमंडी के इंदिरा नगर इलाके में गुरुवार रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर निशाना बनाकर चाकू से वार कर दिया. चाकू से वार के कारण गंभीर चोटों और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक की पहचान यावन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 23 साल है और बीटेक थर्ड ईयर का छात्र है. घटना की सूचना मिलते ही चिल्कालगाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
क्या है हत्या की वजह?
पुलिस का मानना है कि मृतक यावन पिछले चार साल से सीताफलमंडी की एक युवती से प्रेम करना ही इस हत्या का मुख्य कारण है. युवती के परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने पहले भी यावन को कई बार चेतावनी दी थी.
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बताया जा रहा है कि युवती के परिवार वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, यावन अक्सर अपने प्रेमिका से मिलने के लिए अक्सर इंदिरा नगर में अपने दोस्तों के पास आता-जाता था और अपनी प्रेमिका से मिलता था. इस बात से नाराज होकर युवती के रिश्तेदारों ने उसे मारने का फैसला किया.
सड़क पर दौड़ाकर किया हमला
गुरुवार रात यावन अपने दोस्त के कमरे में टीवी देख रहा था. तभी तीन बाइकों पर सवार छह बदमाश वहां पहुंचा और उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. अपनी जान बचाने के लिए यावन सड़क की ओर भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा किया और बीच सड़क पर सबके सामने चाकू से वार किए.
हमले में उसकी गर्दन पर गहरी चोटें आईं और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. यावन के माता-पिता ने अस्पताल में रोते हुए कहा कि उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा जल्द ही बड़ा हो जाएगा और अच्छी नौकरी करके उनका पालन-पोषण करेगा, लेकिन उन्होंने उसकी जान ले ली.
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Source: IOCL